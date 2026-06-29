Detuvieron a un hombre que le tiró la caca de sus perros a un local de La Libertad Avanza en Rosario

Un hombre de 39 años fue detenido el viernes a la noche después de arrojar caca de sus perros contra la vidriera de un local del Partido Libertario ubicado sobre avenida Pellegrini al 1700, en pleno centro de Rosario.

El sospechoso, identificado como Gastón Domingo O. , fue retenido en el lugar por militantes que se encontraban dentro de la sede y lo vieron untando las heces de sus mascotas en la fachada del local, hasta que llegaron efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, quienes lo trasladaron a la comisaría 2ª.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local . Las imágenes muestran el momento exacto en que el hombre, mientras paseaba con su mascota, tomó una bolsa con las heces del animal y las arrojó contra uno de los vidrios del inmueble partidario.

Quienes estaban adentro advirtieron lo ocurrido de inmediato y salieron a interceptarlo. El tuitero rosarino libertario @TraductorTeAma difundió el video del momento y aseguró que se trataría de un empleado del concejo municipal de Rosario.

“Kuka tira caca. Un empleado del concejo municipal de Rosario, docente universitario, ex empleado provincial fue detenido or tirarle la mierda de sus perros a una sede del partido libertario mientras se tomaba una cerveza en la calle”, escribió en X.

El Partido Libertario de Santa Fe también difundió el video del ataque. “Kuka tira mierda: ADENTRO!! A este militante kirchnerista le gustaba vandalizar nuestra sede partidaria, pero no contaba con una cosa: ¡el que las hace, LAS PAGA! ”.

Kuka tira mierda: ADENTRO!! A este militante kirchnerista le gustaba vandalizar nuestra sede partidaria, pero no contaba con una cosa: ¡el que las hace, LAS PAGA! pic.twitter.com/V0BzM5mlPK

Lo que complica aún más la situación del detenido es que, según las primeras informaciones, este episodio no habría sido un hecho aislado. Fuentes vinculadas a la causa señalaron que existirían registros fílmicos de ocasiones anteriores en las que el mismo hombre habría realizado acciones similares contra la misma sede.

La investigación judicial buscará determinar si Gastón Domingo O. es el autor de esos hechos previos y establecer las circunstancias en que se produjeron. Por ahora, el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras la causa continúa su curso.

El Partido Libertario forma parte del armado de Milei y La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. Fundado en 2018, tiene una legisladora provincial, Silvia Malfesi, que es referente del espacio y además cercana a Amalia Granata.

El episodio, sin ir lejos, hace recordar al escrache que sufrió el 18 de junio de 2025 José Luis Espert, por entonces diputado nacional y principal candidato libertario para las legislativas, de las que luego se bajó por el escándalo de Fred Machado y sus vinculos con dinero presuntamente del narcotráfico.

Aquel día, un grupo de militantes kirchneristas arrojó estiercol de caballo contra la vivienda de Espert en San Isidro. “Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. NO NOS VAN A DETENER CON NADA”, les respondió el economista.

Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. NO NOS VAN A DETENER CON NADA pic.twitter.com/dc5qxdDtJa

El caso generó un fuerte rechazo del Gobierno y hubo varios detenidos. Una fue la concejal kirchnerista Eva Mieri, de Quilmes, que ahora ejerce el cargo de intendenta de ese partido en reemplazo de Mayra Mendoza, que asumió como diputada provincial en diciembre pasado.

Otra de las apresadas fue una funcionaria del gobierno de Axel Kicillof, Alesia Abaigar, que se desempeñaba hasta el momento del hecho policial como directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer bonaerense, y una concejal kirchnerista

Fuente: Clarín