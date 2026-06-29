“Arenga”: Karina Milei convocó a los 116 legisladores oficialistas para cerrar filas tras la salida de Adorni

En la mañana de este domingo, es decir cuando la eyección de Manuel Adorni del Gobierno aún estaba fresca, Karina Milei convocó a los 95 diputados y a los 21 senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada, este miércoles a las 9.30 .

La convocatoria la hizo a través de mensajes que escribió en los grupos de WhatsApp de los legisladores oficialistas de ambas cámaras. Como una forma de vigilancia, la hermana del Presidente integra los grupos de chat de los legisladores libertarios.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la reunión será en el salón Héroes de Malvinas, de la Casa de Gobierno. En los bloques afirman que Javier Milei "hará una pasada" por la reunión. El Presidente tiene previsto viajar este martes a Paraguay, para participar de una Cumbre del Mercosur.

La convocatoria a los bloques oficialistas ocurre cuando el Gobierno busca dar vuelta la página y dejar atrás el escándalo de Manuel Adorni, investigado por corrupción por la Justicia Federal debido a su incremento patrimonial desde que llegó a la función publica.

Entre legisladores oficialistas esperan que el encuentro sea para que Karina Milei realice una arenga política. "Algo así como ahora tenemos que estar todos juntos, ir para adelante, sacar las leyes que hacen falta y pensar en la reelección de Javier", imagina un legislador que será el tono del encuentro.

Los mensajes de la secretaria General de la Presidencia ingresaron a los celulares de los diputados y senadores libertarios en la mañana de este domingo, es decir horas antes de que el Presidente oficializara la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Adorni.

En el encuentro de este miércoles también se espera que estén el propio Santilli, su segundo Ignacio Devitt y el operador karinista Eduardo "Lule" Menem.

Es habitual que los bloques de legisladores tengan grupos de WhatsApp, aunque no todos sus miembros lo integran. Un caso es el de Germán Martínez, jefe de la bancada peronista de Diputados, que para evitar filtraciones prefiere no integrar uno.

En el caso del actual oficialismo, en Diputados tenía un grupo de WhatsApp en el que además de los legisladores estaban Karina Milei y "Lule" Menem.

Desde la semana pasada Karina Mile i también integra el grupo de los senadores de La Libertad Avanza. Pidió integrarlo, lo que se interpretó como una búsqueda de vigilancia.

Bajo la excusa de que entre ellos también se habla de cuestiones técnicas vinculadas a los proyectos, se creó un segundo grupo de chat.

La semana pasada, cuando Adorni aún buscaba mantenerse en el cargo, el entonces jefe de Gabinete invitó a senadores a la Casa Rosada. Pero sufrió el desplante de algunos senadores, que optaron por no mostrarse con el ahora ex funcionario. El desplante más sonoro fue el de Patricia Bullrich , jefa de la bancada del Senado.

Se espera que este miércoles nadie pegue faltazos.

Por otro lado, el oficialismo en el Senado tiene previsto convocar a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes. Tienen que definir si sesionan este jueves o directamente el siguiente.

El oficialismo espera que tras la salida de Adorni se le despeje el camino para avanzar con su agenda legislativa. Quiere aprobar en el Senado una serie de pliegos judiciales y diplomáticos, la polémica ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la llamada ley hojarasca, para derogar legislaciones que se encuentran vigentes.

Fuente: Clarín