Mundial 2026: así fue la solitaria llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay

En silencio, prácticamente solo . Así fue el arribo del todavía DT de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , a tierra charrúa . Tras salir primero del aeropuerto de Montevideo, unos minutos más tarde egresó de la terminal el único integrante del plantel que viajó con el técnico a la ciudad capital, el defensor central Sebastián Cáceres .

La llegada de la diminuta comitiva fue alrededor de las 6 de la mañana de este lunes. De acuerdo al medio local El País , el entrenador rosarino de 70 años salió por la puerta del VIP del aeropuerto internacional de Carrasco y se subió a un vehículo particular para dejar la terminal aérea sin hacer ningún tipo de declaraciones. Este martes, a las 18, Bielsa dará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario para, probablemente, darle un cierre a su ciclo como DT de la selección charrúa en medio de las tensiones internas con algunos integrantes del plantel.

Quien sí habló al pisar suelo “celeste” fue Jorge Giordano, director de selecciones nacionales. “La sensación es la misma que tienen todos los uruguayos: de mucha tristeza y angustia ; hay que dejar pasar unos días y hacer una evaluación”, expresó ante los medios presentes.

Ante la consulta de cuál es la evaluación primaria a nivel futbolístico, el referente dijo: “Para mí, futbolísticamente, Uruguay fue superior a los dos primeros adversarios y compitió de manera pareja con España. Creo que esa sensación es verificable. Lamentablemente, quedamos afuera ”.

El jugador Cáceres también habló: “Tengo todo el respeto hacia Marcelo [Bielsa] y mucho agradecimiento. Capaz alguno puede opinar distinto, pero a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas” , expresó el zaguero de América de México.

“Hubo cosas que se dijeron que no fueron verdad; lo que se habló en la interna no voy a revelarlo, se manipuló mucho lo que se habló para dejar mal a Marcelo y eso no está bien” , añadió el futbolista antes de retirarse.

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Fuente: La Nación