Anthropic vuelve a habilitar Mythos 5 para un conjunto de organizaciones de ciberseguridad en EEUU

Anthropic ha anunciado que su modelo más avanzado de ciberseguridad Mythos 5 vuelve a estar disponible para un conjunto de organizaciones de Estados Unidos que operan y defienden infraestructura crítica, tras bloquear el acceso a todos sus clientes a petición del Gobierno estadounidense.

La compañía de IA suspendió el acceso a Claude Fable 5 y Mythos 5 el pasado 12 de junio , sus modelos más avanzados presentados esa misma semana como la tecnología más potente disponible para el público general y enfocada en la ciberseguridad.

Esta restricción se llevó a cabo por petición del Gobierno de Estados Unidos , que emitió una directiva solicitando cesar su uso a ciudadanos extranjeros por motivos de “seguridad nacional”. Más tarde, se dio a conocer que esta decisión estuvo motivada, en parte, por sospechas de que un grupo vinculado a China había accedido a las capacidades de Claude Mythos y su versión para consumidores Fable 5.

Ahora, Anthropic ha detallado que, desde el momento de la suspensión, han estado trabajando con el gobierno estadounidense para hallar una solución y, finalmente, Mythos 5 ya vuelve a estar disponible para “un conjunto de organizaciones de EEUU, que operan y defienden infraestructura crítica” .

Since June 12, we’ve been working closely with the US government to restore access to Claude Mythos 5 and Fable 5. Today, the government notified us that Mythos 5, our strongest cybersecurity model, can be redeployed to a set of US organizations that operate and defend critical…

Así lo ha compartido este fin de semana a través de una publicación en la red social X , donde ha explicado que están restableciendo el acceso para estas organizaciones “rápidamente”. Igualmente, ha adelantado que continúan trabajando con el gobierno para “expandir el acceso a Mythos 5” a más organizaciones próximamente y, de la misma forma, hacer que Fable 5 esté disponible de nuevo para el uso general por parte de los usuarios, tal y como fue concebido.

Anthropic no ha especificado cuántas organizaciones están recuperando el acceso a las capacidades de Mythos 5. Sin embargo, desde Semafor han podido conocer que la administración Trump ha concedido permiso para distribuir el modelo de ciberseguridad a más de 100 instituciones estadounidenses. Esto incluye instituciones gubernamentales y empresas.

Cabe recordar que estos modelos se lanzaron con algunas medidas de seguridad diseñadas para evitar posibles usos maliciosos , limitando los resultados a preguntas relacionadas con la ciberseguridad, la biología o la química y remitiendo estas consultas a un modelo de IA menos capaz.

A pesar de estas pautas de seguridad iniciales, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha asegurado ahora haber determinado que existen las salvaguardas adecuadas para permitir que ciertos socios de confianza accedan al modelo Claude Mythos 5″, como ha recogido el medio citado.

Lutnick también ha matizado que Anthropic se ha comprometido a trabajar con el Gobierno de Estados Unidos en “los protocolos, estándares y lanzamientos” de sus modelos. Como resultado, ya no requerirá una licencia para “exportar, reexportar o transferir dentro del país” el modelo Claude Mythos 5.

Fuente: La Nación