PINAMAR PRESENTÓ EN BUENOS AIRES SU AGENDA CULTURAL Y DEPORTIVA 2026

ZONALES

La propuesta reúne actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el año y que tienen como objetivo fortalecer la identidad cultural del destino, promover el turismo fuera de la temporada de verano y generar movimiento económico en cada estación. Durante el encuentro, autoridades municipales compartieron las principales iniciativas que formarán parte del calendario anual, entre ellas el Preliminar de Tango BA, BAFICI Itinerante, la Fiesta de la Pescadilla, el Festival de Cine de Terror en el Bosque y diversos eventos deportivos de alcance regional y nacional.





El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, destacó que la agenda responde a una visión estratégica que busca ampliar las oportunidades de encuentro, recreación y desarrollo durante todo el año.





En ese sentido, señaló que el crecimiento de la ciudad requiere seguir generando propuestas que convoquen tanto a residentes como a visitantes, impulsando la actividad cultural, turística y comercial. Por su parte, la secretaria de Turismo y Cultura, Alejandra Apolonio, destacó: “La realización de la Preliminar de Tango BA y del BAFICI Itinerante en Pinamar es el resultado de un trabajo articulado que venimos desarrollando junto a la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a estos acuerdos de colaboración y al acompañamiento del Ministerio de Cultura, podemos acercar a nuestra comunidad y a quienes nos visitan propuestas culturales de gran relevancia y alcance”. La Agenda Cultural y Deportiva 2026 contempla actividades para distintos públicos y edades, consolidando una oferta que combina cultura, deporte, gastronomía y tradición.





La presentación reunió a representantes del sector turístico, medios de comunicación y referentes institucionales, quienes conocieron de primera mano las propuestas que marcarán el calendario del próximo año. Con esta iniciativa, Pinamar reafirma su posicionamiento como un destino con propuestas permanentes y una agenda activa que trasciende la temporada de verano, fortaleciendo su perfil como ciudad de experiencias durante los doce meses del año.