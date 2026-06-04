PINAMAR: detuvieron a un hombre que intentó apuñalar a otro durante la marcha de Ni Una Menos

ZONALES





Un grave episodio de violencia se registró este miércoles por la tarde en Pinamar, en medio de las actividades por una nueva jornada de la movilización Ni Una Menos. Un hombre fue detenido luego de intentar atacar con un cuchillo a otra persona en plena vía pública.





El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Bunge y Marco Polo, donde personal policial que se encontraba afectado al operativo de seguridad observó una pelea entre dos hombres. Según informaron fuentes policiales, en medio del enfrentamiento uno de ellos extrajo un cuchillo y lanzó varias puñaladas contra el otro.





La rápida intervención de los efectivos permitió reducir y aprehender al agresor antes de que lograra causar heridas. Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo tipo Tramontina que habría sido utilizado en el ataque.





La víctima, de 37 años y domiciliada en Cariló, no sufrió lesiones a pesar de la agresión.





Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía N° 4 de Pinamar avaló el procedimiento policial y dispuso la aprehensión del acusado, quien quedó alojado en los calabozos de la dependencia policial.





La causa fue caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma blanca, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias que originaron el conflicto.