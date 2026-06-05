PINAMAR: Declararon como nacional a la Fiesta de la Pesacadilla

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La Municipalidad de Pinamar celebró con orgullo la declaración de la Fiesta de la Pescadilla como Fiesta Nacional, un reconocimiento que pone en valor uno de los eventos más representativos de la ciudad y de toda la costa atlántica.





Esta distinción, oficializada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, destaca el crecimiento sostenido y la importancia turística, deportiva y cultural de esta celebración, que año a año convoca a pescadores, familias y visitantes de distintos puntos del país.





Desde su creación, la Fiesta de la Pescadilla se ha consolidado como un evento que trasciende la competencia, integrando la pesca deportiva con propuestas recreativas, gastronómicas y culturales. Organizada por el Club de Pesca de Pinamar junto al Municipio, la fiesta forma parte de la identidad local y del calendario turístico de la ciudad.





En este sentido, Diego Todorovich, presidente del Club de Pesca de Pinamar, expresó: “Es una fiesta para el pescador y la familia”, destacando la participación de competidores de toda la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias, lo que refuerza su carácter federal.





La 16° edición se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre de 2026, con epicentro en Bunge e Intermédanos, donde se desarrollarán actividades para toda la comunidad: patio de comidas, feria de emprendedores, espacios recreativos y shows en vivo.





El tradicional torneo de pesca tendrá lugar el domingo 13, de 10 a 15 horas, a lo largo de un tramo de 6 kilómetros de costa, desde Av. del Mar y Del Tuyú hasta el balneario Botavara. Este reconocimiento nacional no sólo jerarquiza al evento, sino que también impulsa el desarrollo turístico y económico de Pinamar, posicionando a la ciudad como un destino activo durante todo el año.





Con este logro, Pinamar sigue fortaleciendo su identidad, acompañando el crecimiento de sus eventos y potenciando el trabajo conjunto entre instituciones, clubes y la comunidad.