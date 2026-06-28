Otra tragedia durante un Mundial en un pueblo cercano al pago del DT Lionel Scaloni: murieron dos chicas y un joven

Cuando los bomberos voluntarios de Casilda llegaron al lugar del vuelco del Peugeot 208, en una pronunciada curva de la ruta provincial S26 , en dirección a Carcarañá, al sur de la provincia de Santa Fe , el panorama era estremecedor: había cinco jóvenes tirados en el pasto y una chica atrapada dentro del auto.

Según las fuentes, las víctimas volvían de bailar en un boliche de aquella ciudad ubicada a 13 kilómetros de Pujato, los pagos del DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni . Como durante el Mundial de Qatar 2022, una tragedia vuelve a golpear a un pueblo santafesino.

Los rescatistas encontraron sin vida a Lola Gironacci, de 17 años . Era de localidad de Zavalla, de la promoción 2026 del secundario EESOPI 8167.

" Fuiste, sos, y serás siempre la piquitina de papá, volá bien alto, amor mío ", la despidió su papá, José Luis, en las redes sociales.

Poco más tarde murió el conductor del 208, Ramiro Tripiana (24) , domiciliado en Pérez.

Y este domingo se sumó a esta fatídica lista Sabrina Jazmín Correa (17) , integrante de la misma camada del colegio al que iba Lola.

Otras dos adolescentes de 17 años (Mora W. y Zaira L.) fueron trasladadas en un helicóptero sanitario desde Casilda hasta Rosario, con graves heridas: la primera con una lesión en la médula y la restante con politraumatismos.

Sus allegados lanzaron cadenas de oración para rezar por sus recuperaciones.

El otro sobreviviente fue Fausto G. (20), quien permanecía internado en un centro de salud de Casilda.

Todo sucedió alrededor de las 5.30 de la madrugada del sábado en la primera curva de la ruta S26 que va desde Casilda a Carcarañá.

Creen que el auto circulaba a alta velocidad y su conductor perdió el control en una curva hacia la izquierda, por lo que dio varios tumbos y terminó a metros de unos carteles de publicidad.

Ninguno de sus ocupantes llevaba el cinturón de seguridad colocado y cinco de ellos salieron despedidos.

Este domingo se realizaron los sepelios de los tres fallecidos.

" No puedo explicarte el dolor que siento, se me fue mi mejor amigo… Te voy a extrañar todos los días de mi vida hermano, gracias por escucharme siempre, por estar tan feliz de mis logros, por festejarlo a la par mía y aún más. Gracias por tantos momentos juntos… ", escribió un amigo de Tripiana.

Por la tragedia, se suspendió la primera final de la división Reserva del Torneo Apertura de la Liga Casildense de fútbol, que iban a disputar Unidos Atlético Club de Zavalla y Belgrano de Arequito.

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" Debido al duelo que atraviesa nuestro pueblo, queda suspendida la disputa de la primera final programada. La comunidad de Unidos acompaña en el sentimiento y abraza fuerte a las familias de Lola y Sabrina en este momento tan doloroso" , informó la primera institución.

La localidad de Zavalla cuenta con más de 7.000 habitantes. Limita al este con la ciudad de Pérez y al oeste con Pujato (a 15 kilómetros). Está a 20 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Rosario.

El viernes 9 de diciembre de 2022, a las 6, Agustín Fratini (27) manejaba su auto -un Peugeot 208, al igual que en el caso de este sábado- desde Casilda, a 13 kilómetros de Pujato, por una ruta 33 en malas condiciones, cuando chocó contra un árbol a la altura del Casilda Golf, en una zona conocida como la Curva de Marziali.

El joven murió y su acompañante, Ciro Franceschetti (24) , agonizó durante 45 días en un sanatorio de Rosario. Falleció el 24 de enero de 2023.

Tras la victoria en los penales ante Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Qatar, Scaloni se mostró golpeado por lo sucedido.

"Hubo un accidente de coche en el pueblo y, como todos saben, el pueblo es muy pequeño y cuando pasa algo de esto estamos muy tristes . Ha fallecido un chico y otro está grave. Recemos por él", dijo al final de la conferencia de prensa posterior al partido.

"Le mandamos un fuerte abrazo a todas las familias y a toda la gente de Pujato. Lo que tendría que ser un día alegre terminó siendo un día triste, así que nada, quería mandar un fuerte abrazo a todo el pueblo", cerró el director de la "Scaloneta", siempre comprometido y sensibilizado con las cuestiones sociales de su lugar en el mundo.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín