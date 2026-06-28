Un apagón dejó a oscuras a toda Mar del Plata

La ciudad de Mar del Plata amaneció este domingo a oscuras, luego de que un apagón generalizado dejase sin electricidad a miles de usuarios . El corte de suministro provocó que los semáforos y el alumbrado de las calles dejasen de funcionar y trajo problemas en la circulación.

El corte de energía comenzó alrededor de las 7 de la mañana y duró casi dos horas . Afectó a hogares y comercios, pero también se sintió en las calles, en donde muchos semáforos dejaron de funcionar y el alumbrado público quedó apagado, lo que dio lugar a complicaciones en la circulación de los vehículos durante las primeras horas de la mañana, especialmente en las principales avenidas.

Según indicó EDEA, la empresa concesionario del servicio, el corte "se originó en una falla en la red de distribución de 132 kV". En la mañana de este domingo, los equipos técnicos de la compañía de electricidad se encontraban trabajando para normalizar el suministro.

Cerca de las 9 de la mañana, cuando comenzaba a salir el sol en la localidad balnearia, parte de la ciudad volvía a a tener electricidad . Sin embargo, aún había zonas en las que continuaba la interrupción del suministro .

Mientras continuaban las tareas para resolver el inconveniente, EDEA recordó a los usuarios que existe una línea gratuita para formular reclamos correspondientes, que es el 0800-666-3332, y el WhatsApp 223 634-3332. Los reclamos también pueden ingresarse a través de la página web de la empresa..

La interrupción del suministro eléctrico que afecta a la ciudad de Mar del Plata se originó en una falla en la red de distribución de 132 kV Nuestros equipos se encuentran trabajando para normalizar el servicio lo antes posible. pic.twitter.com/gKmLg6cTbG

Fuente: Clarín