Una viuda descubrió que su esposo había acumulado una deuda de casi 200.000 dólares por las apuestas deportivas

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Una enfermera de Brasil reveló el dramático calvario que vivió junto a su esposo, un policía militar que desarrolló una fuerte adicción a las apuestas deportivas y murió en 2023. Recién después de su fallecimiento descubrió que había acumulado una deuda cercana al millón de reales, equivalente a unos 193.000 dólares al tipo de cambio actual.





Raquel Maria de Oliveira Negrão contó que su marido, Danilo Lopes Negrão, comenzó a apostar durante el Mundial de Qatar 2022. Lo que al principio parecía un entretenimiento terminó convirtiéndose en una grave ludopatía que lo llevó a solicitar préstamos a amigos, bancos e incluso prestamistas particulares para seguir apostando.





Según relató, Danilo cayó en una profunda depresión al ver que las deudas crecían sin control y que ya no podía sostener económicamente a su familia. "Estaba perdiendo su dignidad como hombre", recordó la mujer.





Tras la muerte del policía, Raquel descubrió en su computadora una planilla donde figuraban los nombres de todas las personas a las que les había pedido dinero prestado. Fue entonces cuando comprendió que las deudas acumuladas rondaban los 1.000.000 de reales (aproximadamente 193.000 dólares).





La viuda aseguró que durante casi diez meses debió hacerse cargo prácticamente sola de todos los gastos del hogar, mientras su esposo continuaba endeudándose para financiar su adicción.





El drama no terminó con la muerte del efectivo. Según explicó, comenzó a recibir reclamos y amenazas de acreedores que pretendían cobrar el dinero prestado. "Viví el peor infierno de mi vida. Ni siquiera pude hacer el duelo porque enseguida empezaron a reclamarme las deudas", expresó.





A casi tres años de la tragedia, Raquel continúa afrontando las consecuencias económicas. Debido a distintos procesos judiciales, todavía no puede vender la vivienda familiar, donde además ocurrió la muerte de su esposo.





La mujer explicó que su marido llegó a iniciar un tratamiento psicológico impulsado por la familia, aunque luego descubrió que dejaba de asistir a las consultas y nunca llegó a contarles a los profesionales que sufría una adicción al juego, por lo que jamás recibió un diagnóstico formal de ludopatía.





Raquel decidió hacer pública su historia como una forma de advertir sobre los riesgos de las apuestas deportivas. Contó que el recuerdo del Mundial volvió a afectarla cuando Brasil disputó un nuevo partido, ya que su esposo había perdido una importante suma de dinero apostando por la victoria de la selección brasileña frente a Croacia, en los cuartos de final de Qatar 2022.





La viuda aclaró que Danilo no era adicto a los juegos de casino en línea, sino exclusivamente a las apuestas deportivas. También recordó que cuando comenzó su problema todavía no existían las actuales herramientas de autoexclusión implementadas en las plataformas de apuestas reguladas por el gobierno brasileño.





Las autoridades sanitarias de Brasil recomiendan que, ante los primeros signos de una conducta compulsiva relacionada con el juego, tanto la persona afectada como su familia busquen ayuda profesional lo antes posible, ya que la ludopatía es considerada un trastorno que puede provocar graves consecuencias económicas, sociales y psicológicas.