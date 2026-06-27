No habrá trenes en la línea Sarmiento entre Once y Moreno durante cuatro días por obras: cuándo será la interrupción

La línea Sarmiento interrumpirá por completo su servicio entre Once y Moreno durante cuatro días consecutivos debido a una serie de obras de infraestructura que se realizarán en distintos sectores del recorrido.

La suspensión fue confirmada por Trenes Argentinos Operaciones y afectará el tramo Once-Moreno-Once desde el miércoles 9 hasta el sábado 12 de julio , inclusive.

Según informó la empresa, los ramales diésel funcionarán con normalidad durante esos días.

De acuerdo con un comunicado interno emitido por la Subgerencia de Transporte de la Línea Sarmiento , la interrupción responde a la necesidad de contar con una mayor ventana horaria para avanzar con diferentes obras sobre la infraestructura ferroviaria.

Los trabajos previstos incluyen intervenciones en vías, pasos a nivel, andenes, sistemas de señalamiento y renovación de equipamiento operativo.

Entre las principales tareas programadas figuran:

La interrupción afectará al tramo eléctrico de la línea Sarmiento durante los siguientes días:

Durante ese período no circularán trenes entre Once y Moreno .

A través de sus canales oficiales, la empresa pidió a los usuarios que planifiquen sus viajes con anticipación.

" Desde el 9/07 al 12/07 inclusive, el servicio Once-Moreno-Once estará totalmente interrumpido por obras en zona de vías “, informó la cuenta oficial de Transporte AMBA en redes sociales.

Se espera que, una vez finalizados los trabajos, el servicio retome su funcionamiento habitual .

Fuente: TN