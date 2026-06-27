Arnold Schwarzenegger, 78 años: “Para todos el día tiene 24 horas, así que duerme 6 y aprovecha las 18 horas restantes”

A lo largo de su vida, Arnold Schwarzenegger construyó una carrera difícil de igualar. Fue campeón de fisicoculturismo , una de las máximas estrellas de Hollywood , empresario , gobernador de California y escritor . Detrás de ese recorrido, asegura, hubo una idea que repitió durante décadas: aprovechar al máximo cada hora del día .

En una de sus conferencias más recordadas, el actor lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Para todos el día tiene 24 horas, así que dormí 6 y aprovechá las 18 horas restantes” .

Ya que las necesidades de sueño varían según cada persona y los especialistas recomiendan que la mayoría de los adultos duerma entre siete y nueve horas por noche , el comentario de Schwarzenegger genera debtae. Él sostiene que la clave está en administrar mejor el tiempo y evitar perder horas en actividades que no aportan a los objetivos personales.

Para el actor, una de las excusas más frecuentes que escucha es la falta de tiempo .

Según explicó en distintas entrevistas y charlas motivacionales, muchas personas creen que no pueden estudiar, entrenar o emprender porque el día “no les alcanza” . Sin embargo, él considera que el problema suele estar en cómo se organizan esas horas .

Por eso suele repetir que todos cuentan con las mismas 24 horas y que la diferencia aparece en la manera en que cada uno decide utilizarlas.

La idea de dormir únicamente seis horas fue muy comentada en redes sociales y entre especialistas.

Si bien Schwarzenegger la utiliza como un mensaje para impulsar la disciplina y el esfuerzo, médicos y expertos en sueño recuerdan que la cantidad ideal de descanso depende de factores como la edad, el estado de salud y el nivel de actividad física .

Dormir menos de lo necesario de manera habitual puede afectar la memoria, la concentración, el rendimiento y aumentar el riesgo de distintos problemas de salud .

Por eso, más que tomar literalmente el número de horas que menciona el actor, muchos interpretan su frase como una invitación a revisar cuánto tiempo se destina a actividades poco productivas .

El actor ha contado en varias oportunidades que gran parte de su éxito estuvo vinculado a mantener rutinas muy estrictas .

Entre los hábitos que suele mencionar se encuentran:

Según Schwarzenegger, la disciplina no consiste en trabajar sin descanso, sino en ser constante durante muchos años.

Más allá de la cantidad de horas de sueño, la reflexión de Arnold Schwarzenegger apunta a una idea sencilla: el tiempo es un recurso limitado que todos poseen en la misma medida .

Para el actor, el verdadero desafío no es conseguir más horas en el día, sino aprender a utilizarlas de forma consciente para acercarse, poco a poco, a las metas personales.

Y aunque cada persona necesite un descanso diferente para cuidar su salud, su mensaje continúa inspirando a millones de personas a revisar cómo aprovechan el tiempo que tienen disponible.

Fuente: TN