George Orwell, literario: “En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”

Pocas frases escritas hace décadas conservan tanta vigencia como esta: “En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario” . Atribuida al escritor británico George Orwell, la cita suele reaparecer en debates sobre política, redes sociales, libertad de expresión y desinformación.

Más allá del contexto en el que suele compartirse, la reflexión invita a pensar en el valor de la verdad cuando la mentira, la manipulación o las versiones interesadas parecen imponerse en la conversación pública .

La idea central de la cita es que, cuando una sociedad se acostumbra al engaño o acepta como normales las falsedades, expresar la verdad deja de ser un gesto cotidiano y se convierte en un acto de valentía .

Para Orwell, el problema no era únicamente que existieran mentiras, sino que las personas terminaran aceptándolas sin cuestionarlas . En ese escenario, quien decide hablar con honestidad puede convertirse en alguien incómodo para el poder o para quienes buscan imponer un determinado relato.

La frase también pone el foco en el pensamiento crítico: cuestionar la información, verificar los hechos y sostener convicciones basadas en la realidad puede resultar desafiante cuando predominan la desinformación o la propaganda.

Aunque fue escrita hace décadas, la reflexión continúa circulando porque muchas personas encuentran similitudes con desafíos actuales como la desinformación en internet, las noticias falsas, los contenidos manipulados o la sobreabundancia de información .

En una época donde cualquiera puede publicar contenidos en cuestión de segundos, distinguir entre hechos, opiniones y versiones falsas se volvió una tarea cada vez más importante.

Por eso, la frase suele interpretarse como un llamado a verificar la información antes de compartirla y a valorar la honestidad intelectual por encima de las conveniencias.

Más allá de esta cita, Orwell es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX por sus reflexiones sobre el poder, la libertad y el uso del lenguaje .

Obras como 1984 y Rebelión en la granja continúan leyéndose en todo el mundo porque abordan cuestiones que trascienden su época y siguen despertando debates sobre la democracia, la censura y el pensamiento crítico.

Fuente: TN