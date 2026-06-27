“Los cuerpos que estamos sacando eran de una fiesta de niños”: el desgarrador testimonio de un rescatista en La Guaira

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Las labores de búsqueda y rescate en el estado La Guaira continúan dejando escenas de profundo dolor entre quienes trabajan para recuperar a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela este miércoles. En medio de las operaciones, un rescatista conmovió a cientos de usuarios en redes sociales al relatar el impacto que le produjo intervenir en un edificio colapsado donde, según su testimonio, se celebraba una fiesta infantil al momento del desastre.





En un video difundido en Instragram desde la zona de emergencia, el hombre, identificado como Maikel La Rosa, describió la dureza de las labores que se desarrollan entre los escombros.





“Me da mucho dolor porque estamos trabajando y los cuerpos que estamos sacando eran de una fiesta de niños. Me da mucho dolor y me dan ganas de llorar, de verdad. No se imaginan. Era una fiesta de niños cuando se derrumbó el edificio”, expresó con la voz entrecortada, desbordado de emociones.





El rescatista aseguró que la situación representa uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado durante las operaciones de búsqueda. “Esto es muy fuerte. Hay que ser duro, pero me da mucho dolor”, añadió.





Según explicó, durante la jornada comenzaron a incorporarse máquinas pesadas para acelerar las labores en la estructura colapsada. “Ya están metiendo máquinas y nada, hay que seguir informando, sigamos trabajando”, señaló.





Las declaraciones fueron difundidas mientras los equipos de rescate mantienen operaciones en distintos sectores de La Guaira, una de las entidades más afectadas por los terremotos registrados esta semana.





Los terremotos ocurrieron con apenas un minuto de diferencia. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primero alcanzó una magnitud de 7,2 con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, mientras que el segundo fue de magnitud 7,5 en una zona cercana.





El último balance oficial ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, elevaba el número de fallecidos a 920 personas y el de los heridos 3.360 resultaron heridas producto del desastre natural.