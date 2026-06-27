Un joven de 18 años amenazó a su novia, le robó la camioneta al suegro, chocó y mató a dos personas

Un joven de 18 años protagonizó una madrugada de furia y locura en Misiones que finalizaría tres horas y media después, cuando embistió un camión que estaba detenido sobre la ruta costera 2. El saldo del choque fue de tres muertos y un herido muy grave .

Todo comenzó pasadas las 5 de este sábado en una vivienda de Colonia Seguín, en la zona rural de Campo Viera, donde Jonás Cristian Chiluk (18) tuvo un fuerte altercado con su novia, Yésica, y su suegro, Víctor Delinski (69). La discusión, por motivos que no trascendieron, fue en incremento hasta que el joven sacó un arma blanca y amenazó de muerte a ambos .

Totalmente fuera de sí, Chiluk salió de la casa y se robó la camioneta Toyota Hilux de su suegro, que estaba estacionada en un galpón, con las llaves de encendido puestas .

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que Jonás y Yésica habían iniciado una relación de noviazgo hace aproximadamente un mes y que no había antecedentes de hechos de violencia por parte del joven .

A bordo de la camioneta, Chiluk huyó por la ruta nacional 14 hacia el Sur. Un rato más tarde se detuvo en una estación de servicio de la ciudad de Leandro N. Alem, donde cargó 30.000 pesos en combustible y se retiró sin pagar .

Trascendió que el muchacho publicó varios videos en su estado de WhatsApp mientras conducía la Hilux a muy alta velocidad, manifestando su intención de quitarse la vida. Esos videos ya fueron incorporados a la investigación.

De acuerdo con la reconstrucción que realizó la Policía, la camioneta se desplazó por la ruta nacional 14 hasta San José, donde el conductor tomó la ruta 1, hacia Apóstoles. Posteriormente empalmó la ruta costera, hacia el norte de la provincia.

Al llegar a la altura del kilómetro 18, la camioneta Hilux bordó que conducía Chiluk a muy alta velocidad impactó contra la parte delantera de un camión Fiat Iveco con acoplado , que estaba estacionado sobre la ruta con una carga de raleo de pino.

El transporte había sufrido una avería mecánica de importancia , lo cual le impidió al conductor salir hacia la banquina.

Al momento del choque, tres personas intentaban reparar el camión, cuando fueron impactados por la camioneta .

Uno de ellos falleció en el lugar y hasta el momento no pudo ser identificado. Otro, Yovani Maidana, murió mientras era asistido en el Hospital de Apóstoles. Alejandro Bernac, de 29 años, fue el único que sobrevivió al hecho y se encuentra internado en estado crítico. Chiluk también murió.

El choque fue de tal magnitud que la camioneta quedó totalmente destruida hasta la parte media de la cabina. Los bomberos tuvieron que trabajar con máquinas de corte y expansores para rescatar el cuerpo de Chiluk .

Tres horas y media después del altercado con su pareja y a casi 140 kilómetros de distancia, el joven impactó la camioneta, cumpliendo lo que poco antes había anunciado a través de sus estados de WhatsApp.

Fuente: Clarín