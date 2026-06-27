Si ves cotorras volando cerca de tu casa o jardín durante el invierno, esto es lo que significa

Durante el invierno, muchas aves disminuyen su actividad o buscan refugios más protegidos para enfrentar las bajas temperaturas. Sin embargo, las cotorras continúan siendo muy visibles en ciudades, barrios y espacios verdes , donde es habitual verlas volando en grupo o posadas sobre árboles altos.

Lejos de tratarse de una casualidad, su presencia responde a un comportamiento natural y puede aportar información sobre el estado del ambiente que rodea tu casa o jardín.

Las cotorras son aves que se adaptaron muy bien a los ambientes urbanos. Gracias a esa capacidad, pueden mantenerse activas incluso durante los días más fríos del año, sin modificar demasiado sus hábitos.

Si aparecen con frecuencia cerca de tu vivienda, es probable que el lugar reúna varias de las condiciones que necesitan para sobrevivir:

Además, al ser animales muy sociales, es habitual observarlas desplazándose en bandadas , comunicándose constantemente mediante vocalizaciones fuertes para mantenerse unidas.

La presencia de cotorras suele asociarse con un ambiente que conserva cierta biodiversidad. Si bien estas aves pueden generar molestias por el ruido en algunos lugares, desde el punto de vista ecológico su aparición suele indicar que el entorno mantiene recursos naturales suficientes para sostener vida silvestre.

Entre las principales señales que reflejan se encuentran:

Quienes disfrutan observando aves pueden generar un ambiente más atractivo para las cotorras sin alterar sus hábitos naturales.

Fuente: TN