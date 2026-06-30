No es solo por seguridad: para qué sirven las salientes de cada escalón en una escalera

Las escaleras forman parte de la mayoría de los edificios y viviendas. Sin embargo, hay un detalle que suele pasar desapercibido: la saliente ubicada en el borde de cada escalón .

Aunque muchas personas creen que solo sirve para evitar resbalones o como un recurso estético, en realidad cumple varias funciones relacionadas con la comodidad, la seguridad y la durabilidad de la estructura.

Ese borde que sobresale recibe el nombre de nariz de escalón . Se trata de la parte frontal que avanza unos centímetros por encima de la superficie vertical que une un escalón con el siguiente.

Los arquitectos y constructores la incorporan porque permite optimizar el diseño de la escalera y hacer más cómodo el desplazamiento diario.

Aumenta la superficie de apoyo para el pie

La saliente ofrece más espacio para apoyar el pie al subir o bajar. Gracias a ese pequeño saliente, la huella útil del escalón se amplía sin necesidad de construir una escalera más grande.

La nariz de escalón ayuda a distinguir mejor cada peldaño. En muchos edificios incluso se pinta de otro color o se le colocan bandas antideslizantes para que sea más visible.

Cuando una persona baja una escalera, suele apoyar primero la parte delantera del pie. La saliente permite realizar ese movimiento de manera más natural y cómoda.

El borde es la zona que recibe la mayor cantidad de impactos y rozamientos diarios. Como sobresale, absorbe parte del desgaste generado por el tránsito constante.

No. En los últimos años se popularizaron los diseños minimalistas , que utilizan escalones completamente rectos y sin salientes visibles para lograr una estética más moderna.

Sin embargo, los especialistas en arquitectura y seguridad señalan que la nariz de escalón sigue siendo una de las soluciones más eficientes para mejorar la comodidad y disminuir el riesgo de accidentes. Cuando se utiliza, recomiendan que tenga dimensiones adecuadas y materiales antideslizantes , especialmente en espacios públicos o de alto tránsito.

Fuente: TN