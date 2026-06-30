Pocos lo saben: el electrodoméstico que más electricidad consume aunque esté apagado

Muchas personas creen que al presionar el botón de apagado de un electrodoméstico el consumo eléctrico se detiene por completo. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Uno de los aparatos que más energía puede seguir utilizando en modo de espera es el televisor , especialmente los modelos Smart TV .

Aunque la pantalla permanezca apagada, el equipo continúa alimentando distintos circuitos internos para mantenerse listo para encenderse de inmediato, recibir actualizaciones de software , conservar la conexión a internet o responder al control remoto.

Si bien este consumo es mucho menor que el que registra el televisor cuando está en funcionamiento, al mantenerse durante las 24 horas del día puede convertirse en un gasto acumulado importante a lo largo del año.

El llamado consumo fantasma (o consumo en standby) es la electricidad que utilizan algunos dispositivos electrónicos incluso cuando parecen estar apagados.

Esto sucede porque determinados componentes permanecen activos para cumplir distintas funciones, como:

Aunque cada aparato consume apenas unos pocos watts, la suma de todos los dispositivos conectados en una vivienda puede representar un porcentaje significativo del consumo eléctrico anual .

Existen algunas medidas muy simples para disminuir este gasto silencioso:

Una de las soluciones más cómodas para reducir este consumo consiste en utilizar una zapatilla eléctrica con interruptor . De esta manera, no es necesario desenchufar cada equipo por separado: alcanza con presionar un solo botón para cortar la alimentación de varios dispositivos al mismo tiempo.

Incorporar este hábito puede parecer un detalle menor, pero eliminar el consumo fantasma de televisores, consolas, equipos de audio, computadoras y otros aparatos durante todo el año puede traducirse en un ahorro considerable en la factura de electricidad , especialmente en hogares con muchos dispositivos conectados de forma permanente.

Fuente: TN