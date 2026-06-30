Si te sobró carbón del asado, no lo tires: cómo reutilizarlo en la tierra de tus plantas y qué beneficios tiene

Después de hacer un asado , es común que queden algunos trozos de carbón vegetal sin usar. Aunque muchas personas los dejan en la parrilla junto con las cenizas, pocos saben que pueden tener una segunda vida si se utilizan correctamente en la tierra de las macetas o el jardín .

Este material puede ayudar a mejorar la calidad del suelo , ya que favorece la retención de humedad, mejora la aireación y contribuye al buen desarrollo de las raíces.

El carbón vegetal posee una estructura porosa que le permite absorber y retener agua, nutrientes y otros compuestos presentes en el suelo. Gracias a esto, ayuda a mantener un mejor equilibrio de humedad alrededor de las raíces.

Además, favorece la aireación del sustrato , un aspecto fundamental para que las raíces crezcan sanas y para evitar problemas derivados de la compactación de la tierra.

En algunos casos, también puede contribuir a reducir malos olores y disminuir la aparición de hongos asociados al exceso de humedad.

Antes de incorporarlo a las plantas, es fundamental comprobar que el carbón esté completamente apagado y frío . Luego, seguí estos pasos:

Una vez lista, la preparación puede incorporarse tanto al suelo del jardín como al sustrato de las macetas .

El carbón vegetal suele utilizarse en plantas que necesitan un buen drenaje , como:

También puede aplicarse en una huerta , aunque es importante recordar que no reemplaza a un fertilizante , ya que no aporta todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas.

Por último, los especialistas advierten que un uso excesivo puede modificar algunas características del suelo. Por eso, recomiendan incorporarlo en pequeñas cantidades y observar cómo responde cada planta antes de volver a aplicarlo.

Fuente: TN