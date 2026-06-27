Nico Williams criticó a De la Cruz por la lesión que sufrió en España vs. Uruguay y lo puede dejar afuera del Mundial

El partido que España le ganó a Uruguay por 1-0 este viernes sigue dando que hablar. No sólo por la temprana eliminación charrúa, sino también por los duelos que se dieron durante el partido entre los futbolistas. Los jugadores del seleccionado europeo se quejaron durante el mismo por algunas infracciones recibidas, pero el mayor grito de reclamo se escuchó el día después, cuando se dieron a conocer los partes médicos oficiales. Nico Williams no se quedó callado y, bastante enojado por la situación, le apuntó -aunque sin nombrarlo- a Nicolás de la Cruz .

La selección española dio detalles del parte médico del plantel tras un partido que no fue tan friccionado, pero sí de ánimos caldeados. “Yeremy Pino sufre un esguince de clavícula, no se ha diagnosticado rotura”, explicaron. Y agregaron: “Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho. Ambas lesiones son de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad”.

¡¡NICO WILLIAMS LO TILDÓ DE LOCO A DE LA CRUZ POR EL PATADÓN DE ATRÁS QUE LE PEGÓ SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!! El ex-River zafó de la roja y se armó la TANGANA... ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlusZ pic.twitter.com/pKZ2sdY9AV

Más allá de esta aclaración de la Federación, el enojo de Nico Williams fue notorio, por lo que pasó ayer puntualmente con De la Cruz pero también por el acumulado de las frustraciones vividas por lesiones anteriores. “Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad", comenzó su mensaje en la red social Instagram. Y agregó: “Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día".

Y continuó, en un texto que lleva acompañada una foto de Nico Williams recriminándole la falta a De la Cruz: “Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme”.

Y luego vino la referencia a Nicolás De la Cruz, en una infracción recibida a los 48 minutos del segundo tiempo que le significó una tarjeta amarilla pero también podría haber intervenido el VAR por una posible expulsión, ya que el mediocampista de Flamengo no va a disputar la pelota y la infracción que me cometió fue fuerte. “Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”.

De todas maneras, intentó dejar un mensaje optimista de cara al futuro: “Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado nos vemos en los antes posible en este Mundial".

¡¡DURÍSIMO PLANCHAZO DE CANOBBIO, QUE SE FUE EXPULSADO SOBRE EL FINAL DE LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY Y TERMINÓ AGARRANDO DE LA CAMISETA AL ÁRBITRO!! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Y1I8BTrdcA

Si bien el partido no fue violento, sobre el final los futbolistas uruguayos dejaron en evidencia su frustración por la eliminación temprana del Mundial que era inminente. Tal fue así que después de la falta fuerte de De la Cruz sobre Nico Williams, fue expulsado Agustín Canobbio por roja directa, tras una plancha sobre Cubarsí. Antes había tenido una fuerte entrada sobre Cucurella.

“Nos han llevado al límite, fue un partido de máxima exigencia con un nivel altísimo en concentración, responsabilidad y entereza. Sin haber sido brillantes hemos sabido estar a la altura”, señaló De la Fuente luego del partido. España disputará su próximo encuentro el jueves 2 de julio, a las 16 (horario de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, a la espera del rival.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación