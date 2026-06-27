Contrabando millonario: secuestran más de 55 mil latas de cervezas importadas y botellas de whisky y licor en un operativo

Una investigación que comenzó por el envío de encomiendas desde el noreste del país derivó en un mega operativo que abarcó localidades de Formosa y Misiones y permitió a las autoridades aduaneras incautar más de 55 mil bebidas alcohólicas , en distintos envases que contenían cervezas, licores y whiskies de marcas importadas.

Los operativos de control en la lucha contra el contrabando fueron dirigidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estimó que el total la mercadería secuestrada supera los 744 millones de pesos.

Los procedimientos se dieron en el marco de las acciones de control dispuestas por la Dirección Regional Aduanera Noreste , en torno a la fiscalización sobre envíos de encomiendas provenientes de localidades fronterizas como Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen y Formosa.

Ante ello, funcionarios de la División Investigaciones y Operativa Regional Noreste (DV IRNE) realizaron una serie de procedimientos que permitieron secuestrar una importante cantidad de bebidas alcohólicas de origen extranjero comercializadas sin aval aduanero en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

La investigación permitió determinar que desde Formosa y las localidades misioneras de Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen salían pallets con cervezas importadas que carecían de la documentación respaldatoria de su ingreso legal al país.

A partir del relevamiento de las importaciones registradas de mercadería idéntica, los funcionarios de ARCA-DGA confirmaron las sospechas sobre el origen irregular de los productos, informó la Agencia de Recaudación.

En ese sentido, indicó que tras identificar a remitentes y destinatarios , se realizaron inspecciones en depósitos y locales comerciales vinculados a la distribución y venta de estas bebidas.

Al precisar el monto del aforo, ARCA indicó que se secuestraron más de 45.700 latas y botellas de cervezas extranjeras, en especial de marcas reconocidas como Heineken, Brahma, Sol, Corona, Pilsen y Budweiser. Ese cargamento fue valuado en más de $170 millones.

Además, se incautaron 11.490 botellas de otras bebidas alcohólicas, entre ellas licores y whiskies de primeras marcas como Johnnie Walker, Jägermeister y Absolut, con un valor estimado de 574 millones de pesos.

La incautación de las bebidas superó los 744 millones de pesos, alrededor de medio millón de dólares.

Ante ello, las autoridades aduaneras presentaron denuncias ante los juzgados federales de Posadas, Eldorado, Puerto Iguazú y Formosa por el presunto delito de encubrimiento de contrabando.

Las bebidas fueron destruidas por representar un riesgo para la salud pública debido a su origen ilícito y la imposibilidad de garantizar su trazabilidad y condiciones de conservación.

Fuente: Clarín