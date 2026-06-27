Encontraron el cuerpo de uno de los pescadores desaparecidos flotando en el Río de la Plata

El viernes por la noche, el barco uruguayo Canon II encontró el cuerpo de un hombre flotando a 45 kilómetros de la costa de Montevideo. Se trataría de uno de los cinco pescadores desaparecidos el 14 de junio en la costa del Río de la Plata , a la altura de Hudson.

Un marinero fue el primero en ver el cuerpo y lo amarró al casco de la embarcación para que las autoridades puedan verificar su identidad.

Se trataría de Sebastián Romegialli (50 años) , informó el portal 0221 al asegurar que sus familiares lograron identificarlo por los tatuajes. En la embarcación Chamigo-Ho viajaban también Carlos Alberto Kovach (61) y su hermano Claudio Alejandro (51), Damián Giubu (46), Diego Alejandro Boscardín (47).

Cerca de las 22 del viernes se dio aviso del hallazgo al Centro de Control de Montevideo. Luego se establecieron comunicaciones con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo y se activaron los protocolos y despacharon el buque de la Armada uruguaya ROU 16 .

La fiscal uruguaya de flagrancia, María Cecilia Bonsignore , ya dispuso la realización de la autopsia y trabajo forense, según informó El País . También hubo comunicación con las autoridades argentinas para informar del hallazgo. La investigación de los pescadores estaba a cargo de la fiscal Silvina Borrone, titular de la UFI 4 de Berazategui .

El grupo de pescadores había desaparecido el domingo 14, cuando salió a navegar al Río de la Plata, a la altura de Hudson. Ocho días más tarde, aparecieron flotando varios elementos que podrían pertenecer a los integrantes del grupo. Entre las pertenencias -que aparecieron a 18 kilómetros de la costa- se hallaron una campera y un tanque de combustible .

Según Ricardo Kovach, hermano de Claudio y Carlos, los pescadores - entre los que había al menos tres timoneles - salieron alrededor de las 6:30 del domingo y se esperaba que volvieran esa misma tarde antes de que bajara el sol. Al ver que no volvían, los empleados del Camping Husdon, desde donde salieron con la embarcación Chamigo-Ho, dieron aviso a las autoridades.

Rodrigo Oviedo, hijastro de Kovach, contó que los hombres “no eran para nada inexpertos" y remarcó que estos viajes de pesca eran habituales. "Tienen todo su equipo de pesca tanto bengala, chaleco, todo", afirmó el joven. Se indicó que también contaban con radio VHF y sistema GPS .

Según los testimonios de sus allegados, los pescadores planeaban realizar actividades de pesca deportiva de pejerrey en la franja costera del Río de la Plata. Se sabe que todos los ocupantes de la embarcación eran hombres mayores de edad y que varios de ellos contaban con amplia experiencia en navegación.

El rastrillaje de la Prefectura Naval Argentina (PNA) se había concentrado inicialmente en los sectores de Ensenada, Berisso, Magdalena, la Bahía de Samborombón y el Partido de la Costa .

Fuente: Clarín