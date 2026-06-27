Top 14 de URBA: Newman le ganó como visitante a CUBA y le sacó más ventaja a Hindú

Este sábado de rugby en el Top 14 de la URBA le permitió a Newman consolidarse al frente de las posiciones tras su victoria como visitante por 31-25 ante CUBA , en uno de los partidos más destacados de la 13ª fecha . Tras llegar a la cima la jornada anterior, se sostuvo en un encuentro cambiante durante el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda etapa el líder logró imponer su juego.

Hindú , que venía de perder como local frente a Regatas Bella Vista , volvió a caer, esta vez en su visita a Atlético del Rosario por 32-30, pese a pasar al frente en el marcador con un penal a tres minutos del final. Sin embargo, un drop casi en la última jugada de Manuel Nogués hizo festejar al local . Así, los dos equipos de San Isidro se acercaron a ese segundo lugar que aún conserva el conjunto de Don Torcuato: SIC goleó por 37-13 a Buenos Aires C&RC como visitante y CASI reaccionó a tiempo para derrotar como local por 28-23 a Alumni .

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

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Fuente: La Nación