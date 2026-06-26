Ni mula ni caballo: cómo se llama la cruza entre una cebra y un burro

Aunque puede parecer un animal muy similar, la cruza entre una cebra y un burro tiene un nombre específico que muchos desconocen. Este híbrido, muy poco común en la naturaleza, llama la atención porque combina la contextura de un burro con las características rayas de las cebras.

Si se cruza una cebra con un burro, la cría resultante es conocida como cebrasno . En inglés, este mismo animal es llamado zonkey , palabra que surge de la combinación entre zebra y donkey . Al igual que sucede con muchas otras cruzas, este animal no puede ser considerado ni una cebra ni un burro.

Por más que comparte características de ambos animales, el cebrasno no pertenece a ninguna de las dos especies . En líneas generales, hereda el cuerpo robusto y las orejas de los burros, mientras que adopta las características rayas de las cebras, especialmente en las patas y en el cuello.

En algunos casos, las rayas son muy marcadas , mientras que otros ejemplares las tienen de manera más tenue y en zonas muy particulares del cuerpo. Por eso, estas características lo convierten en un animal con una apariencia muy particular.

Además de su aspecto físico, el cebrasno es reconocido por tener un temperamento fuerte . Esta característica es heredada de las cebras que, a diferencia de los burros, son animales silvestres, por lo que su comportamiento puede ser difícil de controlar.

Más allá del cebrasno, la cebra participa en otros híbridos. Si se cruza con un caballo, la cría resultante tiende a ser llamada cebroide o zorse en inglés, dependiendo del caso.

Si bien ambos nacen de la cruza de équidos, el cebrasno y la mula presentan varias diferencias . La mula es producto de la cruza entre una yegua y un burro, mientras que el cebrasno nace de la combinación entre una cebra y un burro.

También se diferencian por su frecuencia. Durante siglos, las mulas fueron utilizadas en tareas de transporte y carga, mientras que los cebrasnos, por su parte, son mucho menos comunes y solo nacen en contextos específicos.

Los cebrasnos, al igual que las mulas, suelen ser estériles . Esto sucede porque las especies que les dan origen presentan importantes diferencias genéticas, lo que provoca que los híbridos resultantes no puedan reproducirse normalmente.

De todas maneras, aunque no son frecuentes, los cebrasnos son muy llamativos por su apariencia única . Así, la mezcla entre las rayas de la cebra y el cuerpo del burro los convierte en uno de los híbridos más fascinantes del mundo animal.

Fuente: TN