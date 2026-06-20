Murió una nena de dos años en un trágico choque sobre la Panamericana

Una nena de dos años murió y tres adultos sufrieron heridas por un triple choque ocurrido en la madrugada de este sábado en General Pacheco sobre el kilómetro 31,5 de la Autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197.

El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando el Volkswagen Gol en que viajaba una familia integrada por dos jóvenes, Juan Manuel Toloza y Camila Martínez, ambos de 27 años, y su pequeña hija Ainhoa, de 2, tuvo un desperfecto mecánico .

El vehículo quedó detenido sobre el segundo carril rápido de la traza, con las balizas colocadas .

En ese momento, el auto familiar fue impactado por un Renault Captur conducido por un hombre, identificado como Gustavo Ariel González Zapata, de 50 años.

La parte trasera del Volkswagen Gol quedó destruida, mientras que el Renault volcó producto del choque.

Cuando la ambulancia llegó al lugar constató que la niña había fallecido y que los tres mayores de edad tenían heridas de distintas consideraciones.

La madre de la nena fue trasladada al hospital de Pablo Nogués consciente, con una fractura en la pelvis y comprometido el bazo, informaron a Clarín fuentes de la investigación.

Los conductores de ambos vehículos fueron derivados al hospital de Pacheco, sin heridas de consideración.

El conductor del Renault fue aprehendido y esta tarde la fiscal Karina Bianchi le tomará declaración indagatoria por el delito de homicidio culposo .

Policía Vial, personal de Autopistas del Sol y bomberos trabajaron en el lugar, donde hubo un corte total de tránsito en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín