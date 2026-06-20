Murió Roberto García, reconocido periodista y analista político

El emblemático periodista y analista político y económico Roberto García murió a los 81 años . A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, pasó por medios gráficos, radio y televisión, y se transformó en una de las voces más respetadas del periodismo.

Culto, riguroso y sagaz, García se convirtió en un referente para otros periodistas. Con información y precisión, se ganó el respeto de colegas, pero también de referentes políticos, sociales y económicos.

La noticia de la muerte de García fue confirmada por Canal 26 , donde el periodista conducía el programa "La Mirada". "Lamentamos informar el fallecimiento de Roberto García, una maestro del periodismo que marcó a generaciones de profesionales y audiencias", informaron mediante una placa negra que compartieron también en la cuenta del programa.

Allí también destacaron que el legado de García "permanecerá en quienes tuvieron el privilegio de escucharlo, leerlo y trabajar junto a él".

El reconocido comunicador nacido el 2 de junio de 1945, arrancó su carrera en Primera Plana, una de las revistas fundamentales de la historia del periodismo gráfico. Luego pasó por La opinión y otros medios, hasta que llegó a Ámbito Financiero, donde fue director periodístico entre 1983 y 2008.

En 2009 comenzó a colaborar como columnista para el Diario Perfil y arrancó su programa de televisión por Canal 26. En 2022, fue distinguido con el premio Konex a la trayectoria.

"Una triste noticia tenemos que compartir con ustedes y es que ha fallecido Roberto García", así anunciaron la muerte del periodista en Canal 26, donde también destacaron que "hoy el periodismo argentino pierde a una de sus voces más influyentes".

"Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable, cuya presencia dejó una marca imborrable", añadieron.

Con la noticia de su muerte, políticos, periodistas y dirigentes comenzaron a despedirlo en las redes sociales. "Uno de los periodistas más importantes de la Argentina: ilustrado, cosmopolita, elegante, irónico; sabía contar las noticias tanto en gráfica como en TV. Muy bien relacionado, capaz de dialogar con todos. Gran pérdida", destacó el periodista y escritor Ceferino Reato.

También lo despidió en sus redes sociales el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli:"Con profundo dolor y pesar, despido a Roberto García, un gran amigo, respetado por sus cualidades profesionales".

"Adiós Roberto Ángel García, amigo y Maestro. No has pasado en vano por esta tierra", resalto el escritor Tata Yofre.

Fuente: Clarín