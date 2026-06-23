Murió una nena de 7 años al romperse un inodoro y condenan al dueño de la casa que era alquilada

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La Justicia ordenó que el propietario de una casa de temporada alquilada en São Francisco do Sul, Santa Catarina, indemnice con 80 mil reales por daños morales a los padres de una niña de 7 años que murió tras sufrir un grave accidente en marzo de 2024.

Según consta en el expediente, la menor se subió al inodoro para intentar regular la temperatura de la ducha. En ese momento, el artefacto se desprendió del piso, cayó y se rompió, provocándole profundas heridas con los fragmentos.

Los padres sostuvieron que el dueño del inmueble no garantizó las condiciones adecuadas de conservación y seguridad. Por su parte, el propietario negó fallas en la instalación y argumentó que el accidente se produjo por la conducta de la niña al subirse al sanitario.

Al analizar el caso, la Justicia concluyó que el responsable de la vivienda debía asegurar que el inmueble ofreciera condiciones apropiadas de uso y seguridad. El magistrado remarcó que, incluso ante un uso inadecuado del artefacto, un inodoro correctamente instalado no debería desprenderse ni convertirse en una fuente de riesgo mortal.

La sentencia, divulgada la semana pasada, puede ser apelada. La identidad de las partes involucradas no fue revelada.