El dramático relato de los testigos del accidente en el que murió una mujer en Mar del Plata: “El colectivero perdió el control”

Los testigos del trágico accidente de Mar del Plata en el que murió una mujer responsabilizaron al conductor del colectivo de la línea 532 por perder el control, subirse a la vereda y atropellar a un grupo de personas que esperaba en la parada.

Los testimonios de los vecinos y transeúntes coinciden en un detalle clave: el chofer no pudo hacer nada para frenar la marcha de la pesada unidad.

“ El colectivero perdió el control , se notaba que no lo podía dominar”, relató conmocionado un testigo que se encontraba a pocos metros del lugar del impacto.

Según explicaron los presentes, en una zona que cuenta con un carril exclusivo para el transporte público y que suele registrar un gran movimiento por la cercanía de un skate park, todo ocurrió de golpe.

“Los testigos dicen que el colectivo iba rápido, que el boulevard estaba lleno y que, por algún desperfecto mecánico, termina subiéndose donde estaban las personas ”, detalló la

El estruendo del choque fue seguido de inmediato por gritos de dolor y desesperación. “Fue un segundo. Sentimos el ruido, los gritos de la gente y vimos cómo el colectivo se iba directo contra la parada. Había personas que quedaron atrapadas abajo de las ruedas ”, describió otra de las personas que asistió en los primeros minutos a las víctimas antes de la llegada de las ambulancias.

La gravedad de la situación demandó un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y salud. Dos dotaciones de bomberos, personal de Rescate del área de Defensa Civil, integrantes del SAME, efectivos de Tránsito y miembros de la Dirección de Protección a la Víctima trabajaron de manera conjunta para rescatar a quienes habían quedado atrapados debajo de la carrocería del vehículo.

Las autoridades sanitarias de Mar del Plata confirmaron que seis personas sufrieron heridas de extrema gravedad y fueron trasladadas en “código rojo” hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). En tanto, los médicos del SAME constataron en el lugar el fallecimiento de una mujer que se encontraba esperando el transporte público y recibió el impacto directo del colectivo.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Culposos, que ya ordenó las primeras pericias mecánicas sobre la unidad de la línea 532 y la toma de declaraciones a los sobrevivientes para determinar de forma fehaciente si el siniestro fatal fue provocado por una falla mecánica insalvable o negligencia al volante.

Fuente: TN