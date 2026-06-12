Murió la princesa de Tailandia, Bajrakitiyabha Mahidol: estaba en coma desde 2022

BANGKOK.- La princesa Bajrakitiyabha Mahidol , hija mayor del rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn , falleció este jueves a los 47 años. El anuncio fue realizado por el Palacio Real tailandés. La mujer estaba internada en coma hacía más de tres años , luego de sufrir una enfermedad repentina.

La única hija del primer matrimonio del monarca Vajiralongkorn padecía una infección abdominal y “ su estado siguió empeorando ” desde 2022 hasta que “falleció pacíficamente”, indicó la Oficina de la Casa Real en un comunicado.

Con la muerte de la “ princesa Bha ”, como era conocida en su país, la familia real tailandesa perdió a un miembro que pudo haber desempeñado un papel fundamental en una sucesión aún incierta.

Hija del rey Vajiralongkorn y de la princesa Soamsawali, Bajrakitiyabha Mahidol había nacido el 7 de diciembre de 1978. Se formó como abogada y obtuvo dos títulos de posgrado en la Universidad de Cornell , en Estados Unidos. Trabajó brevemente en la misión tailandesa ante las Naciones Unidas en Nueva York, antes de regresar a Tailandia para trabajar en las oficinas del Fiscal General en Bangkok y otras partes del país.

Una vez devenida en letrada comenzó a manifestarse en la necesidad de una reforma penal, centrándose especialmente en las mujeres vulnerables que acababan en prisión, ya que Tailandia tiene uno de los mayores números de reclusas del mundo .

Entre 2012 y 2014 fue embajadora de Tailandia en Austria, donde entabló una relación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc, por sus siglas en inglés).

Su cuerpo será velado en el Gran Palacio de Bangkok y su funeral se celebrará “ con los más altos honores según la tradición real ”, añadieron desde el Palacio Real tailandés. Por otro lado, detallaron que durante mayo su estado de salud se había deteriorado y que dependía de dispositivos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación.

Como princesa, Bajrakitiyabha desempeñaba un importante papel ceremonial en la sociedad tailandesa, donde la familia real ocupa la cúspide. Se la consideraba cercana a su padre y fue nombrada para un cargo de alto rango en el comando de guardias personales del monarca justo un año antes de su hospitalización.

El rey Vajiralongkorn, de 73 años, aún no se pronunció respecto a un heredero. La costumbre tailandesa dicta que el mismo debe ser varón, pero una enmienda constitucional de 1974 permite que una mujer acceda al trono .

El rey tiene cinco hijos, pero cuatro de ellos, fruto de su segundo matrimonio, fueron repudiados en 1996 y desde entonces viven con su madre en Estados Unidos . Su quinto hijo, Dipangkorn, de su tercer matrimonio, es el heredero presunto, aunque se plantearon dudas sobre su capacidad para desempeñar el papel de monarca en un país donde la institución real tiene tanta influencia.

En Tailandia existen reglas estrictas que rigen lo que se puede y no se puede decir sobre la familia real, la cual está protegida de las críticas por las leyes de lesa majestad, que contemplan penas de prisión de hasta 15 años por cada cargo .

Fuente: La Nación