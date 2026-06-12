Mundial 2026: la selección argentina se complica para el debut por las lesiones en la defensa

KANSAS CITY (Enviado especial).- La escena se repite desde que la selección llegó a Kansas City . Cada entrenamiento tiene, además de los ejercicios con pelota, un rincón reservado para los trabajos diferenciados. Al principio fueron Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz , que se recuperaban de sus lesiones. Después se sumó Leandro Paredes . Más tarde, Nicolás González . Y este jueves fue Nicolás Tagliafico el que agregó un nuevo motivo de preocupación. Faltan apenas cinco días para el debut frente a Argelia y la selección argentina, que futbolísticamente llega en buena forma, fuera de la cancha todavía no logra vivir una preparación tranquila.

Paradójicamente, el equipo transmite confianza cuando juega . Ganó los amistosos, mostró variantes, sostuvo una identidad reconocible y hasta pudo sobreponerse a las bajas sin que el funcionamiento se resintiera demasiado. Pero puertas adentro no logra tener paz . Llegó a los Estados Unidos con una decena de futbolistas arrastrando problemas físicos, algunos dejaron atrás las lesiones y otros fueron cayendo en el camino. Así, la cuenta regresiva al debut se fue llenando de partes médicos y cambios de planes, incluso en la lista de convocados.

La sensación se potencia por el contexto. Kansas City está lejos de parecer una sede mundialista . La ciudad, tranquila y por momentos casi desierta, todavía no muestra banderas, camisetas ni concentraciones de hinchas. Los argentinos llegarán sobre la fecha del partido y muchos ni siquiera harán base aquí: eligen destinos más turísticos, como Miami o Dallas. Este jueves, incluso, quedó inaugurado el FIFA Fan Festival, montado junto al National WWI Museum and Memorial: la gran mayoría de los asistentes eran mexicanos residentes en la ciudad, con muy pocos argentinos.

En las calles no hay clima de Copa del Mundo y en el Compass Minerals National Performance Center, el complejo de Sporting Kansas City, tampoco hay demasiado lugar para la distensión . A diferencia de otras prácticas, en las que las bromas eran parte de la rutina, esta vez el foco está puesto casi exclusivamente en la recuperación de los jugadores.

El caso que mejor resume este panorama es el de la defensa, un sector que parecía resuelto y que terminó convirtiéndose en un rompecabezas. La primera baja importante fue la de Leonardo Balerdi , desafectado por un desgarro. En un principio, el reemplazante natural parecía ser Marcos Senesi . Pero la recuperación de Leandro Paredes no avanzó como esperaba el cuerpo técnico y eso abrió otro debate: la posibilidad de sumar a Guido Rodríguez para reforzar un mediocampo. En el medio, la buena actuación de Agustín Giay en los amistosos lo hizo ganar terreno y también entró en la discusión. Pero cuando el cuerpo técnico parecía inclinarse por una alternativa, apareció otro problema: la distensión en el sóleo que sufrió Tagliafico y que lo dejó al margen para el debut. Es duda para lo que viene y, de algún modo, Scaloni también quedó atado a sus propias palabras, cuando advirtió que “si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”. Por ahora, no se vislumbran nuevos cambios en la lista de convocados.

La lesión del lateral izquierdo alteró por completo los planes. Hasta aquí, las opciones para cubrir ese puesto eran Facundo Medina y Nicolás González . Pero el miércoles el volante tampoco pudo entrenarse a la par del grupo y su situación abrió un nuevo signo de interrogación. Este jueves volvió a trabajar con normalidad, aunque la situación volvió a encender las alarmas en una semana cargada de contratiempos. Así, Medina pasó a perfilarse como el principal candidato para ocupar el lateral si Tagliafico no llega en condiciones. Esa decisión, a su vez, obliga a reforzar el centro de la defensa, porque el futbolista surgido en River también es una de las alternativas para jugar como segundo marcador central.

Así, la eventual presencia de Medina sobre la banda izquierda reduce las variantes para acompañar a Cristian Romero en la zaga. Si Nicolás Otamendi no estuviera disponible, los candidatos pasarían a ser Lisandro Martínez o el propio Senesi. Aunque eso tampoco está completamente definido: Lisandro también pelea por un lugar con Otamendi y podría terminar ocupando ese puesto desde el arranque. Al final, cada lesión va moviendo una pieza distinta y genera todavía más incertidumbre.

La última línea, de hecho, es la que llega más remendada al inicio del Mundial. En el lateral derecho, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina acaban de superar desgarros y afrontarán el debut con muy poco rodaje. Romero sumó algunos minutos en los amistosos, pero llegará con casi dos meses sin disputar un partido oficial desde el esguince en la rodilla derecha que sufrió al cierre de la temporada europea. En el sector izquierdo se lesionó el titular y una de las alternativas naturales tampoco está al ciento por ciento. Y detrás de todos ellos aparece otra incógnita: la situación de Emiliano Martínez .

Scaloni suele repetir que en el fútbol moderno ya no se puede planificar a largo plazo y que siempre pueden aparecer imprevistos. La experiencia de Qatar, cuando tuvo que esperar hasta último momento la recuperación de varios jugadores e incluso modificar la lista, le dejó una enseñanza. Pero esta vez la sensación es distinta. No porque las lesiones sean más graves, sino porque el calendario empieza a agotarse. El debut está a la vuelta de la esquina y la selección todavía vive pendiente de la evolución de varios jugadores.

Quizá por eso la ilusión todavía no terminó de sentirse alrededor del equipo. Argentina juega bien, gana y deja buenas sensaciones. Pero el camino hasta el debut se transformó en una carrera de obstáculos . Y mientras las calles de Kansas City siguen ajenas al clima mundialista, la cuenta regresiva que más importa no es la del partido contra Argelia: es la de los días que faltan para que el parte médico, por fin, deje de traer novedades.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación