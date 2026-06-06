Murió el comerciante de 75 años que había sido brutalmente golpeado durante un robo en Mar del Plata

Tras permanecer varias semanas internado por las graves lesiones que sufrió durante un violento robo , este viernes se confirmó la muerte del dueño de “Bar El 22″ de Mar del Plata . Tenía 75 años y, por el momento, su identidad se mantiene bajo reserva. El responsable todavía permanece prófugo.

Según la familia de la víctima, la noticia fue confirmada a primera hora en el Hospital Houssay , luego de que el hombre no logró superar el complejo cuadro de salud derivado de las lesiones sufridas en el asalto. Con la difusión de la noticia, se profundizó el reclamo de justicia.

En línea con esto, se reavivó el pedido de detención para el agresor, que sigue prófugo tras el hecho. Aunque el hombre logró ser identificado por las autoridades, todavía no habrían logrado dar con su paradero. No obstante, la comunidad permanece a la espera de avances en la causa judicial.

El asalto que derivó en la hospitalización y posterior muerte de la víctima ocurrió el 15 de mayo, cerca de las 09:30 horas, en el local ubicado en la esquina de Carballo y Río Negro, en el barrio Villa Primera . Esa mañana, un delincuente ingresó simulando ser cliente, consumió alimentos y, al retirarse, amenazó a los presentes para exigir la recaudación.

Las cámaras de seguridad del bar lograron registrar el momento en que el propietario intentó enfrentar al asaltante, con la intención de que no concretara el robo. Después de haber sido amenazado con un arma de fuego, fue atacado con una de sus propias sillas en la cabeza.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el medio marplatense 0223 , una empleada intervino para frenar el ataque y evitar consecuencias aún peores. No obstante, la extrema violencia con la que actuó el agresor le provocó heridas de gravedad que obligaron a su inmediata internación.

En ese momento, una de las empleadas intervino para frenar el ataque y también recibió algunos golpes de menor gravedad. “Gracias a Dios estaba con mi papá, porque si estaba solo, lo mataba” , relató la hija del comerciante, tras indicar que no se había logrado capturar el rostro del acusado, debido a que llevaba puesta una capucha y una bufanda.

Luego de que la empleada lo echara, las cámaras mostraron como el prófugo se escapaba corriendo mientras los vehículos seguían circulando por la calle. También logró llevarse la recaudación de la caja registradora, aunque no trascendió cuál fue la cifra total.

Tras haber sido atendido en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), la víctima tuvo que ser ingresada al quirófano para que pudieran realizarle una operación para poder retirar un coágulo que se le había formado en el hemisferio izquierdo del cerebro.

Desde ese día, la víctima fue sometida a dos cirugías debido a la complejidad de las lesiones. A fines de mayo, logró regresar a su domicilio bajo un régimen de internación domiciliaria , con controles médicos permanentes y sesiones de kinesiología, intentando recuperarse del brutal ataque.

Una jubilada de 76 años fue abordada en la vía pública, en la intersección de La Pampa y Balcarce de Mar del Plata, por dos jóvenes que intentaron robarle con un arma de utilería. La rápida reacción de los transeúntes y la posterior llegada de la policía impidieron que el hecho tuviera consecuencias de mayor gravedad para la víctima.

De acuerdo a lo informado por el portal 0223 , los adolescentes, de 14 y 15 años , interceptaron a la mujer y la amenazaron con lo que simulaba ser una pistola. El intento de asalto fue frustrado gracias a que varias personas que circulaban por la zona alertaron de inmediato a la policía y generaron una situación de tensión, lo que llevó a los agresores a huir del lugar.

El hecho ocurrió a plena luz del día y puso en evidencia la importancia de la intervención ciudadana para evitar delitos en espacios públicos. La policía fue notificada a través del 911 y un patrullero acudió rápidamente al sitio.

Según fuentes policiales, los efectivos lograron identificar a los sospechosos mientras escapaban y los interceptaron minutos más tarde en la intersección de avenida Libertad e Italia. Durante la persecución, los menores descartaron el arma utilizada en el asalto.

Fue así que el objeto fue hallado y secuestrado por el personal policial en las inmediaciones, tratándose de una pistola de aire comprimido calibre 6 mm, marca FOX, de color negro . Aunque se trata de un arma de utilería, su apariencia resulta intimidante y puede ser fácilmente confundida con un arma de fuego real, aumentando el riesgo y la peligrosidad de este tipo de episodios.

Los adolescentes fueron notificados de la apertura de una causa por “robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa” . Tras las diligencias iniciales, ambos fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Batán , donde quedaron a disposición de la justicia. La causa quedó bajo la órbita del fiscal Marcelo Yanez Urrutia , perteneciente al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Fuente: Infobae