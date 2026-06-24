Mundial 2026: el video que publicó Messi por su cumpleaños

Este miércoles, Lionel Messi cumple 39 años y el propio capitán de la selección argentina subió un video a su cuenta de Instagram donde se lo ve ejercitándose . De manera inmediata, los seguidores comenzaron a enviarle saludos. “Feliz cumple, rey. Te amo” , es una de las frases que más se replicaron en las últimas horas.

“Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero” , le respondió su amigo el Kun Agüero . La publicación fue acompañada por el tema “Tierra de Campeones” del grupo musical La T y la M.

Como en otras cuatro oportunidades —la única excepción es la Copa del Mundo que se disputó en Qatar 2022, que se jugó en diciembre—, el aniversario del nacimiento del rosarino coincide con su participación en un certamen mundialista .

En 2005, durante el Mundial Sub-20 de Países Bajos. En 2006, en la Copa del Mundo de Alemania. En 2007, en la Copa América de Venezuela. En 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín. En 2010, en Sudáfrica. En 2014, en Brasil. En 2015 y 2016, en Chile y Estados Unidos. En 2018, en Rusia. En 2019 y 2021, otra vez en Brasil. En 2024, nuevamente en Estados Unidos.

En la intimidad, el rosarino suele bromear con que pasó más cumpleaños con él que con su propia familia. Y aunque no fue exactamente así, 13 de los últimos 19 los pasó vestido de celeste y blanco , ya fuera dentro de la cancha o concentrado con la selección. Esta vez brindará en el hotel Origin, en Kansas City, donde sus compañeros le preparan un regalo sorpresa.

“La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) saluda en este día a Lionel Andrés Messi, capitán, estandarte y emblema de la selección argentina, quien continúa escribiendo páginas decisivas en la historia del fútbol mundial, hoy disfrutando al máximo de un protagonismo superlativo en una Copa del Mundo “, escribió la entidad en un mensaje en su sitio oficial.

Así, y con el correr de las horas, los saludos al capitán argentino se replicaban a través de las redes sociales. Newell’s , club en el que Messi se formó y del cual es hincha, le dedicó un posteo en sus redes por su cumpleaños, en el que manifestó: “La historia del fútbol. Feliz cumple, Leo”.

La historia del fútbol ❤️🖤 ¡Feliz cumple, Leo! 👑💪🏼 pic.twitter.com/tjK4STOAlV

“Feliz cumpleaños para la cabra” , fue el saludo que le dio el team Alpine al 10 argentino junto a una foto en la que se ve al capitán albiceleste y a Franco Colapinto abrazados .

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Fuente: La Nación