Muerte del Indio Solari, minuto a minuto: el último adiós al líder de Los Redondos será en Parque Domínico, cómo llegar y últimas despedidas

Luego de las masivas despedidas al Indio Solari que se realizaron ayer en todo el país, este sábado se definió el lugar y la hora del domingo en el que se realizará el velatorio de una de las mayores leyendas del rock argentino.

Será en el Parque Domínico de Avellaneda, ubicado en la Avenida Bartolomé Mitre al 5000, a partir de las 11 de este domingo 7 de junio.

Finalmente, después de idas, vueltas y versiones cruzadas, el adiós masivo al Indio Solari será este domingo desde las 11 en el Polideportivo José María Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda .

La decisión de hacerlo en territorio bonaerense, en el predio ubicado en el partido que gobierna Jorge Ferraresi, se confirmó después de la negativa del Gobierno de Milei de hacerlo en el Congreso.

Fuentes bonaerenses señalaron a Clarín que ya hay 700 policias asignados y podrían ser hasta 1500.

La despedida de Carlos Alberto "El Indio" Solari, uno de los artistas populares de Argentina, será en Avellaneda. Desde las 11 del domingo, abrirán las puertas del polideportivo municipal "José María Gatica" dentro del Parque Domínico, para los que ya hay asignados más de 700 policías bonaerenses.

Tras la negativa del Gobierno nacional de organizar el funeral en el Congreso de la Nación por razones de seguridad, se evaluaron varias opciones hasta que pasado el mediodía de este sábado fue confirmada la sede de Avellaneda. Seguí leyendo acá .

El microestadio Gatica, en el polideportivo del mismo nombre y ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda, es el lugar elegido para el último adiós al Indio Solari. Fue reinaugurado en marzo del 2023 por el actual intendente, Jorge Ferraresi.

El lugar de la ceremonia será el microestadio Gatica que es parte del polideportivo ubicado sobre la avenida Mitre al 5000.

La muerte del Indio Solari sigue generando conmoción en el mundo de la música y despertando homenajes de artistas que marcaron distintas generaciones del rock argentino. Uno de ellos fue Litto Nebbia, quien compartió una profunda reflexión sobre la figura del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y el vínculo especial que construyó con su público.

El fundador de Los Gatos analizó el impacto que tuvo Solari más allá de su obra musical y describió el lugar simbólico que ocupó para miles de seguidores. Seguí leyendo acá .

Un reducido grupo de familiares y amigos despidió al Indio Solari en la noche de este viernes durante una ceremonia muy íntima en su casa de Parque Leloir, antes del traslado del cuerpo para el adiós masivo con sus miles de fanáticos.

Hoy, que murió el Indio Solari, habría que hacerle caso para siempre. Ya lo dijo y lo cantó: “Tu aliento vas a proteger”, en “Ya nadie va a escuchar tu remera”.

Va a haber muchas, muchísimas notas sobre uno de los fenómenos más grandes —o al menos más incomprensibles— de la música argentina: un grupo, y después un solista, capaz de llevar medio millón de personas a Olavarría, una ciudad de menos de 150 mil habitantes. Más gente que ciudad: todavía cuesta imaginarlo. Seguí leyendo acá .

La AFA se sumó a los mensajes de despedida al Indio Solari y lo hizo con un emotivo video con imágenes del líder de Los Redondos y de distintas misas ricoteras, con una voz en off que apela a frases emblemáticas de sus canciones.

Para siempre Indio ♾️🙏🏼 pic.twitter.com/ReGCivmgKJ

Cecilia Moreau es diputada de Unión por la Patria y vicepresidenta primera de la cámara baja que preside Martín Menem. Este sábado, en medio de la polémica por el lugar en el que se realizará el velatorio del Indio Solari, acusó al Gobierno de no haber tenido "voluntad política" de permitir que la despedida al líder de Los Redondos sea en el Congreso.

"No hubo voluntad política, es un chamuyo. ¿Cuántos días velaron a Eva en el Congreso? ¿cuántas manifestaciones enormes ha habido al Congreso? Lo que no hubo es voluntad política de hacerlo. No se si es que les molesta la gente o les molestaba el Indio adentro del Congreso", cuestionó Moreau en una entrevista con Radio con Vos.

Y cerró: "Las dificultades logísticas fueron una excusa porque tampoco en ningún momento ofrecieron la casa de Gobierno. No buscaron alternativas".

Mientras se prepara para el Mundial y horas antes del amistoso ante Honduras, el seleccionado argentino publicó a través de su cuenta en X un video con un fragmento del mensaje que el Indio Solari grabó para Lionel Messi pero nunca le envió .

El video es una secuencia de imágenes del entrenamiento del plantel de Lionel Scaloni antes del partido de este sábado con Honduras. La última imagen es la de todo el plantel reunido en una ronda y después, con el fondo negro, el audio del líder de Los Redondos: "Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo", le dijo el Indio a Messi.

#SelecciónMayor Estás para eso, viejo… 🥺♾️⚽️ pic.twitter.com/5iFuLt4qtY

A la espera de que la familia del Indio Solari confirme el lugar y la hora en la que se realizará el velatorio, los fanáticos del emblemático líder de Los Redondos se convocan a un banderazo en el Obelisco porteño.

Después de la masiva misa ricotera en la Plaza de Mayo que comenzó horas después de la confirmación de la muerte del Indio y siguió hasta casi la madrugada, ahora los fanáticos se convocan para seguir celebrando a su ídolo desde las 14 de este sábado en el Obelisco.

Este sábado se definirá el lugar y la hora del domingo en la que se llevará a cabo el velatorio del indio Solari, el mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y una de las mayores leyendas en la historia del rock argentino.

Hola, buen día, soy Gerardo Puig y a partir de este momento te voy a estar informando todas las novedades sobre la muerte del Indio Solari.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín