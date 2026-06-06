Una densa niebla cubre la Ciudad y el Conurbano: a qué otras provincias abarca la advertencia del Servicio Meteorológico

Una muy densa capa de niebla cubrió la mañana de este sábado en toda la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y varias ciudades de la provincia, por lo cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debió emitir una advertencia.

“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, detalló el organismo.

La advertencia rige para la Ciudad y toda la Provincia de Buenos Aires, y parte del sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y el este de La Pampa.

En la Ciudad y el Conurbano la visibilidad es mínima. La niebla obliga a una marcha muchísimo menor a la hora de transitar las autopistas porteñas, generando algunas demoras y mayores precauciones.

Pero más allá de los suburbios, la espesa capa de niebla también tomó a varios barrios de CABA donde la espesa niebla no permite ver edificios contiguos, alterando la vista mañanera para quienes se levantan algo más tarde.

La humedad para toda la región llegó a alcanzar el 93 por ciento durante la mañana y se siente en la piel. Bajará cerca del mediodía, cuando se acerque al 77%, un valor todavía alto.

En cuanto al pronóstico, el SMN advierte que hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de lluvia por la tarde, con una mínima de 14° y una máxima que llegará a los 18°.

Las tormentas llegarán, aunque no hay certezas de si será durante el domingo o el lunes. Para mañana las chances van entre el 10 y el 40 por ciento durante todo el día, con probabilidades de tormentas entrada la noche. Las temperatura se moverá entre los 13 y 16 grados

Para el lunes, las probabilidades de lluvia suben al 70 por ciento en la primera mañana. La mínima es de 13 grados y la máxima de 15.

Fuente: Clarín