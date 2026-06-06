El kirchnerismo acusa al ministro de Defensa de borrar el nombre del general Perón de la fachada de la Escuela Militar de Montaña

El exministro de Defensa y actual diputado nacional de Fuerza Patria, Agustín Rossi , denunció en las redes sociales que el Gobierno borró el nombre de Teniente General Juan Domingo Perón de la Escuela Militar de Montaña ubicada en Bariloche y cargó contra el actual ministro Carlos Presti.

"Sacaron el nombre de Perón del ingreso a la Escuela Militar de Montaña del Ejército, que está en Bariloche", señaló Rossi y subió fotos de la Escuela Militar de Montaña con el nombre borrado.

Rossi le apuntó directamente al ministro de Defensa, Carlos Presti. " No borrarán la historia del General con un destornillador , Carlos Presti. Perón no solo fue tres veces presidente electo por el voto popular, sino que en los años 40 dio un impulso fundamental a las tropas de montaña del Ejército Argentino".

Y remató: "Este es un acto de censura histórica que atenta contra la identidad y el patrimonio institucional de nuestras Fuerzas Armadas. Esperamos que el nombre de Juan Domingo Perón vuelva a estar donde corresponde".

En una recorrida por la zona, Clarín verificó que la institución está sobre la avenida Exequiel Bustillo, en Bariloche (Río Negro), ya no tiene el nombre "Tte Gral Juan Domingo Perón", que tenía antes.

Sacaron el nombre de Perón del ingreso a la Escuela Militar de Montaña del Ejército, que está en Bariloche. No borrarán la historia del General con un destornillador @TGCarlosPresti . Perón no solo fue tres veces presidente electo por el voto popular, sino que en los años 40… pic.twitter.com/J6pxVnRzoC

Ya en 2024, durante el 60 aniversario de la institución, en la comunicación oficial del evento del que participó el ex ministro de Defensa, Luis Petri, no mencionaron el nombre completo. "La Escuela Militar de Montaña 1 fue fundada en 1964, con la creación del Destacamento de Instrucción Andina, en San Carlos de Bariloche".

"Su misión original fue contribuir a la evolución y modernización de las tropas de montaña, mediante la capacitación en técnicas andinas del personal de cuadros y la experimentación de sus efectos de dotación individual y colectiva", destaca la comunicación oficial.

Fuente: Clarín