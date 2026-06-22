Morir por un puñado de dólares falsos: la historia del insólito “crimen cuevero” de Villa Celina

El viernes pasado, una brigada de detectives de elite de la División Homicidios de la PFA capturó en González Catán a Martín De Lima, alias “El Lágrima”, de 20 años de edad. No parece un delincuente pesado, no a simple vista. A “El Lágrima”, por ejemplo, todavía lo cubre la obra social de su papá , un empleado municipal. Sin embargo, la historia que lo llevó a una celda es, cuanto menos, áspera.

La UFI de Homicidios de La Matanza había pedido su captura internacional por un crimen cometido el 12 de junio de 2025 en Villa Celina. La víctima fue Eduardo Daniel Ysnardes , de 48 años de edad. Comenzó como un entuerto de barrio, por un supuesto cambio de dólares entre un hijo de Ysnardes y la familia de “El Lágrima” , efectivo mano a mano, asegura una versión policial del hecho.

La plata americana entregada por los De Lima, según el sumario del caso, habría sido falsa. Ysnardes junior, por lo visto, se enojó. “Ahora van a ver cuando le diga a mi viejo” , espetó, como si fuera una maldición. Ysnardes era un ex empleado de la UBA y de una tercerizadora de limpieza de edificios. También tenía antecedentes penales por robo a mano armada, entre otros delitos. Crónicas policiales de la década pasada lo ligan a una cooperadora barrial involucrada en la muerte de un joven.

Ysnardes padre, de acuerdo a la investigación de la UFI matancera, llegó a la casa de los De Lima con su pistola. Entonces, comenzó a disparar.

Según fuentes policiales, nadie resultó herido. “El Lágrima”, lejos de llorar, habría buscado venganza. Fue armado a la casa de Ysnardes y lo mató. Una pistola calibre .380 quedó abandonada en la calle. En venganza, la familia de la víctima incendió la casa de los De Lima. Todo, por un puñado de dólares truchos, un spaghetti western del oeste bonaerense.

Así, el fiscal Rulli comisionó a la División Homicidios -con una de las mayores tasas de arrestos en las fuerzas de seguridad argentinas- que capture a De Lima. “Es una causa complicada, donde todos tienen miedo. Nadie quería declarar. Imaginate que incendiaron la casa del imputado”, asegura una fuente clave en el expediente.

Precisamente, la ruta de la plata fue lo que traicionó al prófugo. Los movimientos de billeteras virtuales , así como varios posteos en redes sociales, llevaron a encontrar a “El Lágrima” en González Catán, donde fue apresado.

Fuente: Infobae