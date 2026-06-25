Milei ya está en Madrid y se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal

Apenas habían pasado un par de horas desde que el presidente Javier Milei había desensillado en su habitación del Hyatt del Paseo de la Castella cuando recibió una visita que ya es una ceremonia cada vez que viene a Madrid: un encuentro con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal.

“Siempre es un honor dar la bienvenida en España a mi buen amigo Javier Milei, presidente de la República Argentina”, posteó Abascal en sus redes junto a la selfie de ambos.

En la foto, al presidente Milei se lo ve algo abrigado, como si apenas hubiera tenido tiempo de olvidarse del invierno argentino que dejó en Buenos Aires para surfear las temperaturas incandescentes de este verano en Madrid.

También llamó la atención verlo bajar del auto negro que lo trasladó desde el aeropuerto hasta el hotel con la chaqueta de cuero negro, parte de su outfit presidencial fuera de la agenda oficial.

Más veraniega llegó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , parte de la comitiva que acompaña al presidente, quien el viernes inaugurará los cursos de verano de la Universidad San Pablo-CEU, una institución privada católica que también lo condecorará.

Milei aterrizó en la base militar de Torrejón de Ardoz, a 50 kilómetros del centro de Madrid cerca de las seis de la tarde (hora española) de este jueves.

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, lo esperaba más temprano pero el Presidente se subió con retraso al Tango 01 que, como suele ocurrir en los vuelos trasoceánicos hacia Europa, tuvo que hacer escala en las islas Canarias para cargar combustible.

Antes de volver a Buenos Aires, Milei se reunirá con empresarios . La lista de convocados, que incluiría a directivos del BBVA, de Telefónica, del Banco Santander y de Mapfre, entre otros, está en manos del embajador Bunge, quien conoce muy bien el paño.

Es la sexta vez, en los dos años y medio que lleva en la Casa Rosada, que Javier Milei viaja a Madrid. Siempre con agenda personal, para participar en actos partidarios de su amigo Abascal o en eventos privados como el Madrid Economic Forum, cita a la asistió en marzo. También para recibir distinciones de organizaciones liberales como El Club de los Viernes o el Instituto Juan de Mariana.

A la prensa española no se le pasa por alto que España es el destino europea al que más veces viajó el presidente argentino y el segundo después de Estados Unidos.

“Milei quiere hacer de Madrid su capital europea en busca de inversiones con las que sortear el desgaste interno”, tituló el portal progresista InfoLibre.

Javier Milei nunca pisó España en visita oficial. El rey Felipe VI, jefe del Estado español, estuvo en Buenos Aires para su toma de posesión, en diciembre de 2023. Sin embargo, el presidente argentino no le retribuyó la visita, hasta ahora, en el Palacio de la Zarzuela.

Por otra parte, nadie disimula la ausencia total de simpatía entre el gobierno libertario de Milei y el de coalición progresista de Pedro Sánchez, quien atraviesa la peor turbulencia política de su gestión.

Le pesan causas judiciales e investigaciones que afectan a un ex ministro, condenado a 24 años de prisión por corrupción, a su partido -el PSOE- y a su familia.

Este jueves, el Congreso aprobó, con los votos del Vox, el partido del Abascal, un pedido para que Pedro Sánchez presente la renuncia o se someta a una cuestión de confianza. La decisión no es vinculante pero evidencia la debilidad parlamentaria del presidente español.

Fuente: Clarín