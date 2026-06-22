Maxi Pullaro: “Si Manuel Adorni fuera funcionario de Santa Fe no estaría desde hace rato en su cargo”

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , afirmó este lunes que si Manuel Adorni fuera funcionario de su Gobierno ya no ocuparía un cargo, y cuestionó la manera en que el jefe de Gabinete se ha defendido ante las denuncias en su contra por corrupción.

“Si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo . Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo”, afirmó Pullaro en diálogo con la santafesina Radio 2 .

Pese a su categórica posición sobre el asunto, Pullaro dijo que no está a favor de la moción de censura que legisladores opositores buscan aprobar en el Congreso Nacional para remover a Adorni de su cargo, pues sostuvo que es potestad del presidente Javier Milei designar y remover a sus funcionarios.

“El Presidente pone sus funcionarios y los saca”, dijo, y evitó confirmar si los legisladores que le responden en el Congreso acompañarán una interpelación o una moción de censura contra Adorni.

Pero insistió en que su comportamiento hubiera sido otro ante una situación similar y el funcionario involucrado “ya hubiese estado hace mucho tiempo sentado ante la Justicia explicándole a un fiscal o a un juez si es necesario”.

“Si esa explicación le cerraba a la Justicia, le iba a cerrar a la sociedad y posiblemente lo mantendríamos en el cargo si esa explicación era sólida. Pero no hubiésemos mantenido una situación así durante tanto tiempo ”, agregó.

El gobernador afirmó que la situación que involucra a Adorni “no es feliz para nadie” ya que golpea no solo al Gobierno nacional, aunque le provoca un daño evidente, sino que “le hace mal a la República Argentina” porque salpica con sospechas de corrupción a toda la política.

“A veces la gente piensa que somos todos iguales (...) Golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar”, reflexionó el radical.

Pullaro también fue consultado por la presencia de Victoria Villarruel en el acto que el sábado se llevó a cabo en Rosario por el Día de la Bandera, que contó con la presencia del presidente Milei y su gabinete -incluido Adorni-, pero al que la vicepresidenta no había sido invitada por el Gobierno Nacional.

Pullaro dijo que desde Casa Rosada preguntaron si Villarruel había sido invitada y los encargados del protocolo provincial respondieron que se convocaba a todas las autoridades nacionales, provinciales e instituciones civiles. “No nos metemos en peleas que son ajenas, pero somos respetuosos de las autoridades que vienen a Santa Fe”, afirmó Pullaro.

Fuente: Clarín