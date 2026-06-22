Desde el PRO apuntan a Kicillof tras los videos de los dólares de Insaurralde: “¿No sabía de sus manejos corruptos o se hace el boludo?”

Laura Alonso, legisladora porteña del PRO y exvocera del gobierno de Jorge Macri, apuntó este lunes contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof tras la difusión de videos de la casa de Martín Insaurralde donde se ven cajones del vestidor llenos de dólares. "No se puede hacer el boludo, es responsable" , dijo.

Alonso consideró que el gobernador "tiene que hacerse cargo" de las denuncias que pesan contra su ex jefe de Gabinete y puso en duda "su honestidad".

"Insaurralde es una persona de la política bonaerense muy cercano a Kicillof, con vinculaciones y manejos de dinero corrupto", afirmó la legisladora porteña en diálogo con Radio del Plata.

Las declaraciones de Alonso surgen luego de que este sábado se conocieran una serie de videos que fueron grabados por Jesica Cirio en el presunto vestidor del exintendente de Lomas de Zamora cuando eran pareja.

En las grabaciones, que son de hace algunos años, se ven fajos de dólares dentro de bolsas de plástico herméticas en varios cajones y estantes. Se cree que la vedette habría hechos esos videos en medio de las negociaciones de divorcio.

"Esto pone en duda la honestidad de Axel Kicillof, porque fue su jefe de Gabinete. ¿Axel Kicillof no sabía de los manejos corruptos de Insaurralde o se sigue haciendo el boludo? ", cuestionó Alonso.

En ese sentido, la legisladora consideró que "Kicillof siempre zafa y tiene que explicar políticamente por qué uno de sus funcionarios y por qué uno de los políticos más ensalzados por Cristina Kirchner tenía millones de dólares en un vestidor en su casa en un country ".

"Kicillof no se puede hacer el boludo con Insaurralde, es responsable, tiene que hacerse cargo", insistió.

Además, Alonso cuestionó los tiempos de la Justicia: "Todos los argentinos vimos a Insaurralde una semana en un yate en el Mediterráneo que costó más de medio millón de dólares su alquiler en la campaña de 2023 y en estos años la Justicia jamás lo llamó a indagatoria".

Sin embargo, indicó que tras la difusión de los videos, que se conocieron gracias a un artículo periodístico de La Nación, "a la Justicia no le queda otra que avanzar con esta revelación periodística".

"El caso de Insaurralde es como patear un hormiguero. Es fundamental para entender el funcionamiento de la corrupción de la política bonaerense", completó.

Fuente: Clarín