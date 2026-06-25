Mató a su madre y se lo contó a su mejor amigo: la policía lo detuvo y encontró el cuerpo

La Policía detuvo este jueves a un joven de 24 años acusado de haber asesinado a su mamá y de haber enterrado el cuerpo en el patio de la casa que compartían en la localidad bonaerense de Castelar, en el partido de Morón.

El procedimiento se realizó en una propiedad ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200 , luego de una orden de allanamiento de urgencia solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Morón y autorizada por el Juzgado de Garantías N°5.

Según fuentes policiales, la investigación se inició a partir de una comunicación del Juzgado Correccional y Criminal N°49 de la Ciudad de Buenos Aires. En el avance de una causa por tentativa de homicidio que se tramitaba en una comisaría porteña, el acusado -identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez - le habría confesado a un amigo que había matado a su madre .

El hombre al que le habría hecho esa revelación se presentó ante las autoridades y aportó esa información, lo que dio origen a la intervención de la Justicia bonaerense.

Durante el allanamiento, efectivos policiales, personal del Ministerio Público Fiscal y de Crimen Organizado ingresaron a la casa señalada y encontraron el cuerpo de una mujer enterrado bajo tierra , dentro de una bolsa de residuos.

La víctima fue identificada como Graciela Martínez . Tras el hallazgo, las autoridades judiciales recaratularon la causa como homicidio calificado .

El sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen y establecer la fecha de la muerte.

Fuente: TN