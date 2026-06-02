Mataron a un comisario en La Matanza: le dispararon para robarle la camioneta cuando iba a buscar a su hijo

Horas antes de la medianoche de hoy, un comisario fue asesinado en un intento de robo en la localidad de González Catán , partido de La Matanza . El hecho se produjo en la intersección de Apipé entre Obigado y Zufriategui , y las autoridades continúan buscando a los responsables.

La víctima, identificada por fuentes policiales como Diego Fernando P. , de 46 años, se desempeñaba como comisario en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en la sede del partido. Al momento del ataque, estaba de franco de servicio y se dirigía en su camioneta a buscar a uno de sus hijos, según confirmó El Nacional de Matanza. Fue en la mencionada intersección cuando cuatro delincuentes que circulaban en dos motos los interceptaron para robarle el vehículo.

Esto llevó a que se produjera un enfrentamiento armado ante la resistencia del comisario que estaba vestido de civil, en donde uno de los disparos impactó en el abdomen de la víctima. Los motochorros huyeron del lugar sin concretar el robo de la camioneta.

Los testigos del hecho ocurrido cerca de las 20 del lunes indicaron que se escucharon múltiples detonaciones en pocos segundos.

El funcionario herido fue rápidamente asistido por vecinos y algunos transeúntes . Una ambulancia del sistema de emergencias local llegó al lugar y trasladó al comisario a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Km 29 , donde ingresó con vida pero en estado crítico.

De acuerdo al parte médico, DFP falleció minutos después de su ingreso , producto de las lesiones provocadas por los disparos recibidos en el tórax y el abdomen . El personal sanitario no logró revertir el cuadro pese a las maniobras de reanimación practicadas.

La Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo en la zona, con el objetivo de dar con los agresores. Hasta el momento no hay detenidos. Las cámaras de seguridad públicas y privadas están siendo analizadas para identificar a los responsables. La fiscalía de turno intervino en el caso y ordenó las primeras diligencias, entre ellas la recolección de vainas servidas y el relevamiento de testigos.

Un agente de la Policía Bonaerense fue asesinado en Isidro Casanova mientras realizaba tareas de custodia en las inmediaciones de una pollería ubicada sobre la Ruta 3 , hace poco más de un mes. El hecho ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

La víctima, identificada como Mauro Fabián Molina , de 42 años, se encontraba trabajando para una empresa dedicada al transporte de caudales de comercios y empresas. Había llegado al lugar en una camioneta y permanecía en el interior del vehículo cuando, alrededor de las 11.40, fue sorprendido por al menos dos asaltantes armados que circulaban en una Volkswagen Amarok .

De acuerdo con fuentes judiciales, los atacantes aguardaron el momento en que el custodio recibía la recaudación del local. Cuando una empleada de la pollería se acercó para entregarle el dinero, los individuos interceptaron a Molina, lo obligaron a salir de la camioneta y lo derribaron. En ese instante, uno de los asaltantes le disparó en el pecho a corta distancia.

Las imágenes de los videos de seguridad muestran la secuencia completa: los agresores revisaron el cuerpo de Molina tendido en el suelo y le sustrajeron otras pertenencias antes de huir. El grupo de delincuentes escapó en la misma Amarok, que habían estacionado de manera estratégica para bloquear el paso del custodio. Luego abandonaron ese vehículo y continuaron la fuga a bordo de otro automóvil, que aguardaba en las cercanías.

El policía fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien , donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero falleció poco después debido a la gravedad de la herida recibida. Molina formaba parte de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y tenía dos hijos adolescentes, de 15 y 13 años.

Tras el asesinato, la zona quedó bajo un fuerte operativo policial para intentar localizar a los responsables, quienes continúan prófugos. El caso es investigado por el fiscal Carlos Arribas , de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. Los investigadores consideran que el ataque fue planificado, ya que los asaltantes parecían conocer los movimientos del custodio.

Fuente: Infobae