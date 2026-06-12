Manuel Adorni en su peor momento: suma una nueva denuncia penal en su contra y el PRO ya pide por su renuncia abiertamente

El impacto de la Declaración Jurada de Manuel Adorni y sus explicaciones en televisión sobre el hallazgo de una billetera fría con US$ 500 mil para justificar su enriquecimiento fue de tal magnitud que se convirtió en el clímax de toda la saga que involucra al jefe de Gabinete desde hace más de tres meses, cuando su enriquecimiento copó el debate público, los medios y el juzgado de Ariel Lijo . Aliados de Javier Milei siguen tomando distancia del Gobierno y piden la salida de Adorni , que suma una nueva denuncia penal en su contra por falsedad ideológica y deberá dar explicaciones en el Senado.

El PRO, uno de los principales aliados de LLA hasta las elecciones de 2025 y en el Congreso, había buscado diferenciarse el jueves del jefe de Gabinete, pero -puertas adentro del partido- sintieron que se quedaron cortos con el primer comunicado. Por eso, desde la cuenta oficial publicaron un nuevo y lapidario tuit, con el okey de Mauricio Macri , que se dirigió a Javier Milei y se publicó en las primeras horas de la tarde del viernes. " Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni ", señala el mismo..

Habían existido dos versiones diferentes del comunicado del jueves: una más "light" y la segunda, más categórica pero menos dura que la última, que se impuso.

En el macrismo había dirigentes que sostenían que el PRO no había capitalizado la aceptación de Adorni para brindar su informe ante el Senado, una decisión que el jefe de Gabinete vendió como una idea propia. Ese sector empujaba el nuevo tuit en ese sentido de la misma cuenta partidaria o del propio Macri, que ya viajó al Mundial .

Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni.

“ Lo de Manuel Adorni es una falta grave . Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, había publicado el jueves en su cuenta de X el partido de Mauricio Macri.

En privado los legisladores del macrismo señalaban que no habían capitalizado su enfrentamiento con la Casa Rosada. “ Adorni aceptó ir al Senado porque lo emplazó Martín Goerling y por ningún otro motivo. Fuimos nosotros los responsables ”, razonaron legisladores amarillos.

El flamante presidente de la comisión de Economía del Senado y titular del bloque PRO dio en la mañana del viernes una entrevista a La Voz y pidió de manera explícita por la renuncia de Adorni, un anticipo de lo que vendría.

“ Manuel Adorni tiene que dar un paso al costado, el presidente pedirle la renuncia. No es un ministro más, es el Jefe de Gabinete que tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante las cámaras (...) Nos dimos cuenta de que nos mintió a todos. No solamente a los diputados, sino a todos los argentinos y también al mismo Presidente de la Nación, porque evidentemente no tenía los papeles en orden", disparó el legislador misionero. No fue una declaración a título personal . Goerling es, antes que nada, un dirigente orgánico del PRO .

El macrismo por ahora mantiene su decisión de no acompañar una interpelación contra el jefe de Gabinete, aunque aclaran que esa jugada no sería exitosa aunque la acompañaran. “ Más efectivo es que vaya al Senado ”, se ufanan algunas autoridades legislativas. Allí paradójicamente el PRO tiene un poder más acotado. Las principales espadas de amarillas de la Cámara Baja tampoco quieren empujar la alternativa de la moción de censura, pero sí tienen previsto debatirlo en el bloque .

Adorni deberá cruzarse en la Cámara Alta con Victoria Villarruel y con Patricia Bullrich. Como informó Clarín , la jefa del bloque de senadores -que calificó el escándalo como " más que un error "- volvió a decirle en la cara a Adorni lo que pensaba . El jefe de Gabinete no se quedó callado.

Más allá de la foto tardía que publicó Karina Milei con la torta para celebrar el cumpleaños de Bullrich, Adorni quedó relegado en el retrato a un costado, al lado de su mano derecha Ignacio Devitt . El ministro coordinador y su segundo son los únicos que le muestran -alegres- los dientes a la cámara. Santiago Caputo apenas sonríe , de compromiso, al lado de su enemigo íntimo Lule Menem .

“ Patricia se viene pasando varios pueblos y, el jueves, cuatro o cinco más ”, se lamentaron cerca de uno de los testigos de la escena . Bullrich se jacta de motorizar la estrategia para " habilitar colectoras " para mantener con vida la reforma electoral, un movimiento que algunos asignan a Menem y a Santilli .

La ex ministra de Seguridad otra vez fue la primera en irse de la reunión y no posteó la foto del cumpleaños como sí hicieron los karinistas más obedientes, Adorni y Martín Menem .

Bullrich contestó los saludos de cumpleaños de dirigentes cercanos a Macri , pero por ahora no hay contactos más formales entre los dos ex socios .

A su regreso de los Estados Unidos, el ex mandatario tiene previsto seguir con su gira. Analiza un desembarco en Mar del Plata , con la colaboración de Guillermo Montenegro , el intendente en uso de licencia que vio frustrado su desembarco en el ministerio de Justicia.

Macri y sus laderos mantienen buen vínculo con Juan Schiaretti, que también pidió por la salida de Adorni. Martín Llaryora ya formó parte del experimento fallido de Provincias Unidas.

En el segundo semestre el ex presidente seguirá su itinerario político con viajes a Chubut y Jujuy, como los que la semana pasada hizo a Santa Fe y Entre Ríos, donde se entrevistó con Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio .

El gobernador de Entre Ríos pasó por el despacho de su amigo, el ministro del Interior. El ejecutivo provincial mantiene firme su respaldo al Gobierno y hasta apoya la eliminación de las PASO o de su obligatoriedad. Santilli seguirá la semana que viene con más reuniones con mandatarios provinciales, como el sanjuanino Marcelo Orrego , y todavía se tiene fe para aprobar la reforma. Cerca de Macri prefieren “no abrir esa caja de Pandora”.

“ Fueron casi todos temas de gestión : el estado de la ruta 18 y 12, la actualización de la caja jubilatoria, la actualización de lo que se paga por la generación de la represa de Salto Grande, el decreto de adelanto de Coparticipación. Igual también hablaron de la reforma electoral ”, coincidieron cerca de ambos. El gobernador y el ministro concluyeron que los radicales no quieren cambios en las reglas electorales, aunque ven con buenos ojos que no cierran la puerta al diálogo .

La diputada de la CC Mónica Frade presenta este viernes la flamante y mencionada denuncia penal contra Adorni por falsedad ideológica . “Ocultó bienes inmuebles y activos y argumentó que hay errores. No puede decir que hay un error . Hay dolo, es contador y arrastró sus mentiras al informe de Gestión, que es un documento público ”, dijo la legisladora a este diario.

El protagonismo del ex vocero es tal que ya no puede comunicar ni los aparentes éxitos del Gobierno. Sus explicaciones y su Declaración Jurada desbancaron del primer lugar de la conversación digital incluso a la expresión “ deslomado ” que Adorni consagró para la posteridad el 12 de marzo. Según la consultora Ad Hoc , que mide el debate en redes, el jueves, el jefe de Gabinete recogió 319 mil menciones y duplicó las del Presidente , adicto a las redes.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín