El peronismo busca adhesiones en el Senado para interpelar a Adorni y hay tanto enojo entre los aliados que no descartan la remoción

Manuel Adorni pudo evitar, hasta ahora, ser citado por la justicia en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, pero se le achican cada vez más las chances de esquivar el Congreso. Este viernes el bloque peronista presentó un proyecto emplazando al jefe de Gabinete a que se presente en 7 días para una interpelación con moción de censura.

Para fundamentar el pedido de interpelación con moción de censura, los senadores se apoyaron en "las graves inconsistencias patrimoniales" del jefe de Gabinete y las "irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones" en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y la ARCA.

El clima no parece favorable para el ministro coordinador luego de que confesara haber omitido declarar más de US$ 500 mil y, encima, postergar hasta julio su presentación en la Cámara alta. El enojo quedó reflejado no sólo en el peronismo sino también en el PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales.

Hasta la propia vicepresidenta Victoria Villarruel intimó al ministro coordinador a ponerse a disposición de las cámaras del Congreso, luego de que el funcionario anticipara a la mesa política su decisión de concurrir al Senado durante el mes de julio.

Frente a esta decisión, el peronismo apuró un pedido de interpelación con moción de censura, que en caso de ser aprobado por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros podría quedar en jaque y ser removido del cargo con sólo la mitad más uno de cada una de las Cámaras.

Para hablar en números, 37 votos del Senado y 129 de Diputados serán suficiente para avanzar con el desplazamiento del jefe de Gabinete, que comenzó a ser investigado a partir de la inclusión de su esposa en la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos y que después puso al descubierto otros viajes al exterior y distintas propiedades.

Pero lo concreto es que el peronismo tiene un interbloque de 25 senadores, algunos confían en que tendrán los 3 de Convicción Federal, el espacio que conforman la peronista anti K Carolina Moisés junto al catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza, quienes responden a los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín