Manuel Adorni contradijo a Bullrich tras la suspensión de su informe de gestión en el Senado: “Estoy dispuesto a ir”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , contradijo a la senadora por la ciudad de Buenos Aires , Patricia Bullrich , luego de que esta suspendiera la interpelación del coordinador de ministros en la Cámara alta en relación a la presentación de su informe de gestión.

“ Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional“, posteó el funcionario.

Previamente y consultada por LA NACION , Bullrich había manifestado: “Yo lo suspendí (al informe) porque no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público ; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete”.

De esta manera, y pese al apoyo público por parte del presidente Javier Milei , la figura de Adorni volvió a ser puesta bajo la lupa filas adentro de La Libertad Avanza (LLA).

Por su parte, la legisladora por la ciudad de Buenos Aires rubricó con la oposición dialoguista un acuerdo político para endurecer las condiciones para exigir la interpelación del funcionario, que la semana pasado se había pactado convocarla, en caso de resultar aprobada, también para el 2 de julio.

En consonancia, la senadora comunicó la cancelación de la exposición del jefe de Gabinete en un cónclave que mantuvo con jefes de bloque de la oposición dialoguista, en un nuevo encuentro celebrado en el bloque radical .

Fuente: La Nación