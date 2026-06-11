MADARIAGA: Publicaron los emails de senadores de la Comisión de Energía para pedirles por la Zona Fría

MADARIAGA





El intendente de General Madariaga, Carlos Esteban Santoro, presentará la próxima semana en el Senado de la Nación una nota acompañada por las planillas firmadas por vecinos de la ciudad para solicitar el rechazo a cualquier iniciativa que elimine o reduzca los beneficios contemplados en la Ley 27.637, conocida como régimen de Zona Fría.





La medida surge ante el avance legislativo de un proyecto que podría modificar el sistema de descuentos en las tarifas de gas para millones de usuarios de distintas regiones del país.





Desde el municipio recordaron que la incorporación de Madariaga al régimen fue el resultado de varios años de gestiones y reclamos impulsados desde 2016. Finalmente, en 2021, la ciudad logró ser incluida dentro del beneficio, permitiendo que miles de familias accedan a importantes descuentos en el servicio de gas.





Según indicaron, una eventual eliminación de la ley tendría un impacto directo sobre la economía de los hogares, comerciantes, jubilados, trabajadores y sectores vulnerables, que deberían afrontar un incremento en el costo de las facturas.





Por este motivo, el jefe comunal entregará personalmente la documentación en la Cámara Alta con el objetivo de defender la continuidad de un beneficio que alcanza tanto a los vecinos de Madariaga como a millones de argentinos que residen en zonas comprendidas por el régimen.





Además, desde la Municipalidad convocaron a la comunidad a sumarse al reclamo enviando correos electrónicos a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado para solicitar el rechazo de cualquier proyecto que reduzca o elimine los descuentos vigentes.





Correos electrónicos de los senadores nacionales:

flavio.fama@senado.gob.ar

mario.cervi@senado.gob.ar

juancruz.godoy@senado.gob.ar

bruno.olivera@senado.gob.ar

ezequiel.atauche@senado.gob.ar

agustin.coto@senado.gob.ar

enzo.fullone@senado.gob.ar

mariana.juri@senado.gob.ar

eduardo.galaretto@senado.gob.ar

martin.goerling@senado.gob.ar

flavia.royon@senado.gob.ar

jose.carambia@senado.gob.ar

julieta.corroza@senado.gob.ar

maria.moises@senado.gob.ar





Mensaje sugerido:

"Como vecino/a de un municipio alcanzado por el régimen de Zona Fría, le solicito que vote en contra de cualquier proyecto que elimine o reduzca los descuentos establecidos por la Ley 27.637.

El acceso al gas a un precio razonable es una necesidad básica para nuestras familias, jubilados, trabajadores, comercios e instituciones.

Defienda los derechos adquiridos y la economía de millones de argentinos que vivimos en regiones de bajas temperaturas.

Atentamente.

[Nombre y Apellido]

[Municipio]"