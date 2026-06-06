MADARIAGA: Pagó $400 mil para alquilar una casa que vio en Facebook y descubrió que no existía

MADARIAGA





Un joven de General Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa luego de intentar alquilar una vivienda que había visto publicada en Facebook.





Según la denuncia, todo comenzó cuando encontró un aviso en la red social donde se ofrecía una casa en alquiler por $400.000. Tras comunicarse por WhatsApp con la persona que realizó la publicación, recibió fotografías del inmueble y una dirección donde supuestamente se encontraba la propiedad.





Durante la conversación que fue informada a CNM, el supuesto propietario le solicitó una foto del frente y dorso de su DNI y le pidió una transferencia de $250.000 en concepto de reserva. Posteriormente le requirió otros $150.000 para completar el monto acordado.





La víctima realizó ambas transferencias a través de Mercado Pago, alcanzando un total de $400.000.





Sin embargo, al dirigirse al domicilio informado para conocer la vivienda, comprobó que el lugar no coincidía con las imágenes que le habían enviado previamente y advirtió que se trataba de una maniobra fraudulenta.





La denuncia fue radicada en la comisaría y la causa quedó caratulada como defraudación informática, con intervención de la UFI N° 8. La investigación busca identificar a los responsables y determinar el destino del dinero transferido.