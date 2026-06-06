“La última misa ricotera”: comenzó el operativo para el velatorio del Indio Solari en Avellaneda

La noticia de la muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país. Miles de personas se autoconvocaron para darle el último adiós al icono del rock nacional.

Según pudo saber TN , el ingreso hacia el lugar donde se dará el último adiós al músico sería en la intersección de la avenida Mitre y General Otero .

Las primeras informaciones indican que el velatorio dure aproximadamente 48 horas .

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron su show para este sábado 6 de junio en Comodoro Rivadavia , Chubut. El mismo será transmitido en vivo por internet.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, expresaron el dolor por la partida del músico, quien falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir. “Estamos en shock. Como todos” , indicaron.

Mientras se desarrollan los primeros preparativos para la despedida del Indio Solari, se cortó el tránsito de la avenida Mitre hacia la Ciudad de Buenos Aires. La mano hacia el sur está habilitada.

Si bien la convocatoria es para mañana a partir de las 11:00, ya hay varios seguidores del músico que esperan en Parque Domínico. " Es muy difícil de atravesar, es como que te quedas huérfano . Hace 30 años que los escucho. Fue durísimo", dijo a TN uno de los fanáticos en el lugar.

"Nos vamos a quedar acá hasta mañana", "Hoy no se duerme", dijeron otros de ellos.

En las inmediaciones del Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, ya hay movimientos logísticos con tablones y vallados. También hay varios móviles policiales en la zona.

El velatorio público del Indio Solari se realizará este domingo en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Avellaneda . Ubicado sobre la Avenida Bartolomé Mitre, el predio cuenta con múltiples opciones de acceso en tren y colectivo desde la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del AMBA.

La dirección exacta del predio es Avenida Bartolomé Mitre 5000, Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

La decisión de realizar el velatorio en el Polideportivo José María Gatica no fue casual. El predio de Villa Domínico ofrece accesos directos desde la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano , amplios espacios abiertos y la infraestructura necesaria para recibir a una multitud. La cercanía con la estación Domínico del Tren Roca y con la avenida Mitre fueron factores clave para organizar una despedida que podría convocar a cientos de miles de personas.

El último adiós al Indio Solari ya tiene lugar y fecha confirmados. La despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo en el Polideportivo Municipal “José María Gatica” , ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Miles de seguidores de todo el país se preparan para acercarse al microestadio ubicado en Avenida Mitre al 5000 y rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Un nene de 8 años se acercó junto a su familia a la casa del Indio Solari en Parque Leloir y sorprendió a todos con un tierno homenaje : cantó El Pibe de los Astilleros y tocó la melódica.

Tras la confirmación de que el último adiós al Indio Solari se realizará este domingo , los fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota organizaron una nueva convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de la multitudinaria misa ricotera realizada en Plaza de Mayo, el próximo punto de encuentro será el Obelisco , donde esperan reunirse para hacer un banderazo y rendir homenaje al músico.

La concentración está prevista para después de las 14 y se espera una importante asistencia de seguidores.

La noticia del fallecimiento del exlíder de Los Redondos desató una ola de mensajes en redes, pero hubo un dato que impactó a los ricoteros: el vínculo entre la hora, la fecha de su muerte y una canción que hoy cobra otro sentido .

El dato que sorprendió incluso a seguidores históricos del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tiene que ver con los números : la noticia de su muerte se conoció a las 9 de la mañana, el día 5, del mes 6. Es decir: 9-5-6, exactamente igual al nombre del tema publicado en Porco Rex en 2007.

Cientos de fanáticos se reunieron este viernes en el Monumento al General José de San Martín , en Mar del Plata , para homenajear y despedir al Indio Solari tras conocerse la noticia de su muerte . La convocatoria comenzó cerca de las 18 y formó parte de las numerosas muestras de afecto que se replicaron en distintas ciudades del país.

La despedida reunió a seguidores de distintas generaciones, desde quienes acompañaron a Los Redondos durante décadas hasta jóvenes que crecieron escuchando su música y nunca tuvieron la oportunidad de verlo en vivo. Con canciones, recuerdos y muestras de emoción , los asistentes se acercaron al centro marplatense para rendir tributo a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Miles de personas continúan concentradas en el centro de La Plata para despedir al Indio Solari en una emotiva "misa ricotera" que mantiene intacta su convocatoria con el correr de las horas. La tradicional esquina de 7 y 50 , frente al Pasaje Dardo Rocha, se convirtió en el principal punto de encuentro de los fanáticos que llegaron para rendir homenaje al histórico líder de Los Redondos.

La ciudad ocupa un lugar central en la historia del Indio y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ya que fue allí donde la banda dio sus primeros pasos y construyó gran parte de su identidad . Además, el músico vivió durante años en la capital bonaerense, donde se convirtió en una figura inseparable de la cultura local. Por ese mismo lazo entre la ciudad y el músico, la intendencia de La Plata decretó tres días de duelo por la muerte del icono.

A través de la cuenta @indiosolarioficial en redes sociales, el entorno confirmó que el velatorio del músico se realizara este domingo 7 de junio y aseguró que el lugar y horario será definido este sábado.

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil" , cerraron.

Desde el viernes a las 18, miles de fanáticos coparon las calles del centro porteño para despedir al Indio Solari con una "misa ricotera". Los seguidores se autoconvocaron en Plaza de Mayo para rendirle homenaje al cantante en un clima cargado de emoción .

Con banderas, remeras y parlantes que reproducen clásicos de Los Redondos , miles de seguidores ocupan el histórico espacio público mientras comparten anécdotas, recuerdos de recitales y muestras de afecto hacia el músico. La escena remite a las tradicionales previas ricoteras: grupos de amigos reunidos, cánticos espontáneos y una despedida colectiva para quien fue una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Fuente: TN