Franco Colapinto, después de la clasificación en Mónaco: “El auto está muy desconectado”

Franco Colapinto consiguió este sábado su mejor actuación del fin de semana en Mónaco: concluyó la clasificación en el puesto 14 y desde allí largará el domingo el Gran Premio de ese país. Si bien la posición está lejos de lo que el argentino viene mostrando con su Alpine en las últimas carreras, las tres sesiones de práctica no invitaban al optimismo por los constantes bloqueos en los frenos y la indocilidad de su monoplaza.

En la clasificación, su rendimiento mejoró y estuvo a punto de ingresar en la instancia decisiva (la Q3), de la que lo separaron apenas dos décimas de segundo. De toda formas, el argentino sabe que tendrá que dar un salto de calidad en la carrera si es que quiere llevarse algún punto del Principado.

“Cuando no te sentís bien con el auto, creo que cuesta mucho tiempo . En las curvas más rápidas del primer sector iba bien. En el segundo sector, en las curvas muy lentas, me está costando un montón. Está el auto muy desconectado , bloqueando mucho adelante. A veces, cuando voy para atrás, bloqueo atrás, cuando voy para adelante, bloqueo adelante. Es una desconexión muy rara y no le estuvimos encontrando la vuelta “, dijo Colapinto a ESPN en zona mixta, después de la clasificación.

El piloto argentino dio más precisiones sobre el comportamiento del auto y qué esperar para el Gran Premio de Mónaco, que se larga este domingo a las 10 de la mañana de la Argentina: “ Dimos un pasito , pero en una pista como Mónaco, cuando no tenés esa confianza se compolica. Así que estuve muy cerca, y creo que con ese feeling feo que tuve durante todo el fin de semana haber quedado solamente a dos décimas (creo) de la Q3 o un poco menos es bueno. Pero, obviamente, es una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto . Trabajaremos para estar un poquito mejor mañana y volver mejor en Barcelona”.

"Cuando no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo" Franco Colapinto tras quedar afuera en Q2 y asegurar el 14° lugar de largada para el #MonacoGP 📺 #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/t0jwFkpdjD

Colapinto hizo referencia a las tres sesiones de entrenamientos, en los que quedó en el puesto 15 (ambas del viernes) y en el 19 (la del sábado). No pudo mostrarse competitivo en ninguno de los días, lo que hacía presagiar que podía incluso quedarse afuera de la Q2. Sin embargo, un accidente de Gabriel Bortoleto al promediar la primera tanda de clasificación (rompió la suspensión de su Audi cuando peleaba en los tiempos con varios pilotos, entre ellos Colapinto) terminó favoreciéndolo.

La telemetría indica que el argentino mejoró tanto en el primer sector como en el tercero, que es el que da a la recta. Le sigue costando la parte intermedia , donde están las curvas más lentas en las que el Alpine pierde adherencia y se hace mucho más difícil de manejar. En su mejor vuelta, el pilarense hizo 35s010ms, y fue medio segundo más lento que su compañero de equipo. En un circuito trabado como el de Mónaco, esa distancia es una eternidad . Tanto en el primer sector como en el último, el argentino y el francés estuvieron muy parejos. La diferencia en el intermedio fue la razón por la que el galo largará desde el puesto 9, mientras que el argentino lo hará cinco lugares más atrás: decimocuarto.

Sobre esta diferencia con su compañero de equipo también habló Colapinto después de la clasificación: “Cambiamos un montón de cosas en el auto y era como muy raro todo: el auto cambiaba para el lado opuesto del que pensábamos . Fue un fin de semana raro en general, no lo que esperábamos. Pierre estuvo un poco más cómodo al principio, también la experiencia acá en Mónaco, después de carreras de muchos años, para la confianza es importante, pero creo que él específicamente en las curvas lentas fue donde estuvo más fuerte ”. Y añadió, sobre sus sensaciones con el auto: “Un poco obviamente con bronca, pero hice lo mejor que pude, creo que fue una qualy difícil: estuve cerca en la Q1, estuve cerca en la Q2, solo que no terminamos de hacer clic”.

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Fuente: La Nación