Los veterinarios coinciden: los gatos no tiran cosas de la mesa solo para molestar, sino por instinto

Uno de los hábitos más molestos y desconcertantes de los gatos es tirar cosas al piso . Ya sea un vaso, una botella o cualquier otro objeto, pueden romperlos y generar malestar entre sus dueños.

Lejos de hacerlo para molestar, distintos veterinarios y especialistas en conducta felina explican que este hábito tiene otro origen. En la mayoría de los casos, responde al instinto, al juego o a la necesidad de llamar la atención .

De acuerdo con un artículo realizado por la veterinaria Jo Cornett , tirar objetos es un comportamiento normal en los gatos y hay distintos motivos por los que pueden realizarlo: instinto de caza, curiosidad, aburrimiento o búsqueda de atención .

Además de observar y oler, los gatos exploran el ambiente con sus patas para comprobar si un objeto se mueve o genera alguna reacción. De esta manera, empujar algo de una mesa es una forma que los felinos tienen de investigar el entorno que los rodea.

En esa misma línea, el especialista en comportamiento felino Stephen Quandt señaló que “el movimiento activa los instintos depredadores del gato”. Por eso, un vaso que se desliza, rueda o cae puede ser visto por el animal como una presa en movimiento .

Otro factor que puede influir es la falta de estímulos. La poca estimulación, el exceso de energía y la falta de juego, según remarcó VCA Animal Hospitals , pueden derivar en comportamientos intensos e inapropiados . Además, los objetos que se mueven, ruedan o pueden ser golpeados con la pata funcionan para el animal como un juego.

Es por esto que, si un gato tira cosas con frecuencia, retarlo no es suficiente. Por el contrario, la solución es ofrecerle alternativas seguras , como juguetes interactivos, pelotas o rascadores.

Además, es fundamental evitar dejar objetos frágiles al alcance del animal . Si el gato aprende que al tirar algo obtiene una reacción de su dueño, puede repetir la conducta con frecuencia para llamar la atención.

Por eso, aunque puede ser molesto, que un gato tire objetos no indica que quiera molestar o provocar daño . En líneas generales, se trata de una combinación de curiosidad, aburrimiento e instinto animal.

Fuente: TN