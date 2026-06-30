Los 3 árboles ideales para maceta: tienen raíces adaptables, ocupan poco espacio y son perfectos para patios pequeños

Tener árboles en casa se puede lograr hasta en espacios pequeños. Existen tres tipos que, por su crecimiento controlado y raíces poco invasivas, se desarrollan perfectamente en macetas , lo que las convierte en una alternativa ideal para balcones, terrazas o patios chicos .

Se trata del limonero , el naranjo enano y el granado . Además de sumar un toque decorativo, estos árboles aportan frescura, sombra y un ambiente natural sin demandar demasiado mantenimiento.

El limonero es uno de los árboles más elegidos para cultivar en maceta por su valor ornamental y productivo. Sus hojas verdes intensas, las flores aromáticas y la posibilidad de cosechar limones en el hogar lo convierten en una opción funcional y decorativa.

Para crecer bien, necesita sol directo y un riego moderado. Se adapta sin problemas a espacios chicos si se controla su tamaño con podas regulares.

El naranjo enano es otra alternativa ideal para macetas gracias a su tamaño compacto y su facilidad de adaptación. Produce frutos pequeños muy decorativos y flores blancas de aroma intenso.

Requiere buena luz solar y riegos equilibrados, pero no demanda grandes cuidados para mantenerse saludable. Por su estética vibrante, es muy elegido para balcones y terrazas.

El granado se destaca por su resistencia y crecimiento moderado, lo que lo hace perfecto para maceta. Sus flores rojas y sus frutos aportan color y atractivo durante gran parte del año.

Tolera bien el calor y no exige demasiados cuidados, siempre que reciba buena exposición al sol. Es ideal para quienes buscan un árbol fuerte, vistoso y fácil de mantener.

Antes de incorporar un árbol a tu casa, tené en cuenta estos puntos para que crezca sano y fuerte:

Fuente: TN